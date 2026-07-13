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Αστυνομικό Ηγουμενίτσα Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Ανήλικος παρέσυρε αστυνομικό κατά την προσπάθεια διαφυγής από έλεγχο

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων ανήλικος οδηγός μοτοποδηλάτου στην Ηγουμενίτσα αρνήθηκε να σταματήσει, επιχείρησε να διαφύγει και παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Σχηματίστηκαν δικογραφίες που θα προωθηθούν στις εισαγγελικές αρχές.

Από Σωκράτης Πολυχρονόπουλος Ανταποκριτής IA στη Θεσπρωτία

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Ηγουμενίτσα: Ανήλικος παρέσυρε αστυνομικό κατά την προσπάθεια διαφυγής από έλεγχο
©Εικονογράφηση AI Σωκράτης Πολυχρονόπουλος / showtimecy.com

Στην Ηγουμενίτσα καταγράφηκε την Κυριακή περιστατικό στο οποίο ανήλικος οδηγός μοτοποδηλάτου αρνήθηκε να υπακούσει σήμα στάσης από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων και επιχείρησε να διαφύγει. Στην προσπάθειά του παρέσυρε έναν αστυνομικό, ο οποίος έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τι συνέβη και ποιες οι συνέπειες για την τοπική ασφάλεια

Το επεισόδιο επισημαίνει το πρόβλημα της οδήγησης δικύκλων από ανηλίκους χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ικανότητας. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο οδηγός του μοτοποδηλάτου φορούσε χωρίς κράνος και, παρότι οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στάσης, προσπάθησε να διαφύγει, γεγονός που οδήγησε στον τραυματισμό του αστυνομικού και στη σύλληψή του.

«Στην προσπάθειά του παρέσυρε έναν αστυνομικό, ο οποίος έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματίστηκε – ευτυχώς ελαφρά – και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.»

Από την ίδια επιχειρησιακή δράση προέκυψε και δεύτερη σύλληψη στην Ήπειρο, στα Ιωάννινα, όπου επίσης ανήλικος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας και αγνόησε επανειλημμένα τα σήματα των αστυνομικών. Και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες που θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

  • Τόπος: Ηγουμενίτσα
  • Συμβάν: Παράβαση τροχαίας, απόπειρα διαφυγής
  • Αποτέλεσμα: Ελαφρύς τραυματισμός αστυνομικού, σύλληψη ανηλίκου, δικογραφία

Για τους κατοίκους της Ηγουμενίτσας το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για την οδική συμπεριφορά των νέων οδηγών στην πόλη και την επάρκεια των ελέγχων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Η εμπλοκή αστυνομικού σε τραυματισμό κατά τη διάρκεια υπηρεσίας υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και πρόληψη, ειδικά σε ώρες υψηλής κυκλοφορίας.

Περιοχή Είδος οχήματος Συμπέρασμα
Ηγουμενίτσα Μοτοποδήλατο Ανήλικος παρέσυρε αστυνομικό — δικογραφία
Ιωάννινα Μοτοσικλέτα Ανήλικος χωρίς άδεια — σύλληψη

Οι εισαγγελικές αρχές θα εξετάσουν τις δικογραφίες, ενώ αναμένουμε ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τυχόν περαιτέρω μέτρα πρόληψης. Η τοπική κοινωνία καλείται να παρακολουθεί την εξέλιξη των υποθέσεων και να συνεργάζεται με τις αρχές για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων.

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Πηγές

Σωκράτης Πολυχρονόπουλος
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Γεια σας, είμαι ο/η Σωκράτης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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