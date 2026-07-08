Φιλιάτες: Προβληματικές πινακίδες στη Φανερωμένη και άμεση αντίδραση του Κ.Σ.

Πινακίδες που εμφανιζόταν να απαγορεύουν το κυνήγι τοποθετήθηκαν χωρίς ενημέρωση στη Φανερωμένη Φιλιατών. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος «Άρτεμις» παρενέβη και ο Δήμος ανακοίνωσε απομάκρυνση.

Σήμανση χωρίς άδεια στην περιοχή της Φανερωμένης

Πινακίδες που, όπως παρουσιάζονταν, ανέγραφαν απαγόρευση κυνηγιού εντοπίστηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 στην περιοχή της Φανερωμένης των Φιλιατών. Την παρουσία τους ενημέρωσε προς τον Κυνηγετικό Σύλλογο Φιλιατών «Άρτεμις» μέλος του συλλόγου, προκαλώντας άμεση αντίδραση από τον τοπικό κυνηγετικό φορέα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Συλλόγου, η τοποθέτηση των πινακίδων έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Η κίνηση αυτή κινητοποίησε τον Σύλλογο να παρέμβει στις υπηρεσίες και να επικοινωνήσει με τον Δήμο Φιλιατών για διευκρινίσεις.

Διευκρινίσεις από τον Δήμο και επόμενα βήματα

Από την επικοινωνία με τον Δήμο προέκυψε ότι οι πινακίδες τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο δράσης ανάδειξης των μονοπατιών της περιοχής των Φιλιατών και δεν αντιστοιχούσαν σε αποφασισμένη ή νόμιμη απαγόρευση της κυνηγετικής δραστηριότητας. Ο Δήμος ενημέρωσε ότι οι εν λόγω πινακίδες θα απομακρυνθούν.

«θα απομακρυνθούν άμεσα»

Το περιστατικό εντάσσεται σε ευρύτερο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στην Ήπειρο, με περιπτώσεις προβληματικής σήμανσης που δημιούργησαν παρερμηνείες σχετικά με περιορισμούς στη θήρα. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Φιλιατών επισημαίνει την ανάγκη σωστής ενημέρωσης και διαύγειας στις παρεμβάσεις σήμανσης.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, η υπόθεση αναδεικνύει δύο βασικά ζητήματα: πρώτον, την ανάγκη συντονισμού μεταξύ φορέων όταν τοποθετούνται ενημερωτικές ή ρυθμιστικές πινακίδες, και δεύτερον, την επίδραση που έχει η ασάφεια στη σήμανση στην καθημερινή δραστηριότητα των τοπικών κυνηγών και των χρηστών των μονοπατιών.

Ημερομηνία εντοπισμού: 05/07/2026

05/07/2026 Τοποθεσία: Φανερωμένη, Φιλιάτες

Φανερωμένη, Φιλιάτες Αποτέλεσμα επικοινωνίας: Δήμος ανακοίνωσε απομάκρυνση πινακίδων

Σημείο Κατάσταση Πινακίδες στην Φανερωμένη Τοποθετήθηκαν χωρίς ενημέρωση/έγκριση Αντίδραση Κυνηγετικού Συλλόγου Παρέμβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες Δήμος Φιλιατών Δήλωσε ότι θα απομακρυνθούν

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα παρακολουθηθεί από τους τοπικούς φορείς, καθώς η ορθή και νόμιμη σήμανση είναι κρίσιμη για την ασφάλεια και τη συνύπαρξη των διαφορετικών χρήσεων του δημόσιου χώρου στην περιφέρεια των Φιλιατών.