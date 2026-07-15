Ηγουμενίτσα: Λιμενικοί ζητούν ειδικά οχήματα μεταγωγών για λόγους ασφαλείας

Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος ΒΔ Ελλάδας υπογραμμίζει την ανάγκη προμήθειας ειδικών οχημάτων μεταγωγών, μετά από πρόσφατη μεταγωγή από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας στο ΚΥΤ ταυτοποίησης.

Ανάγκη εξοπλισμού για ασφαλείς μεταγωγές στην Ηγουμενίτσα

Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Βορειοδυτικής Ελλάδας απευθύνει έκκληση για την άμεση προμήθεια ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων μεταγωγών, μετά από περιστατικό στο οποίο πραγματοποιήθηκε μεταγωγή ατόμων από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας προς το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Διαβατών. Σύμφωνα με την Ένωση, οι υπάρχουσες μεταγωγές διεξάγονται με οχήματα υπηρεσίας που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Το αίτημα επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: την προμήθεια κατάλληλων οχημάτων, την τεκμηριωμένη καταγραφή των αναγκών των λιμενικών αρχών και την κατάρτιση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προμηθειών. Η Ένωση τονίζει ότι η προστασία του προσωπικού και των μεταγωγών πρέπει να είναι προτεραιότητα.

«οι μεταγωγές πραγματοποιούνται με κοινά υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας για το προσωπικό και τους μεταγόμενους.»

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, το ζήτημα έχει πρακτικές συνέπειες: η επάρκεια και η καταλληλότητα των οχημάτων επηρεάζει την ταχύτητα και ασφάλεια των διαδικασιών μεταφοράς, καθώς και την ικανότητα των λιμενικών να ανταποκρίνονται σε έκτακτα περιστατικά χωρίς πρόσθετους κινδύνους.

Ασφάλεια προσωπικού: Ανάγκη για οχήματα με προστατευτικά χαρακτηριστικά και κατάλληλη διαρρύθμιση.

Ανάγκη για οχήματα με προστατευτικά χαρακτηριστικά και κατάλληλη διαρρύθμιση. Λειτουργική αξιοπιστία: Μείωση κινδύνου δυσλειτουργιών κατά τις μεταγωγές.

Μείωση κινδύνου δυσλειτουργιών κατά τις μεταγωγές. Διαφάνεια και προγραμματισμός: Καταγραφή αναγκών και χρονοδιάγραμμα προμηθειών από τις αρμόδιες αρχές.

Οι λιμενικές υπηρεσίες της Ηγουμενίτσας εκτελούν τακτικά μεταγωγές προς το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Διαβατών, καθιστώντας την ύπαρξη κατάλληλων οχημάτων σημαντικό ζήτημα για τη λειτουργία της τοπικής διοίκησης και την ασφάλεια των πολιτών και υπηρεσιακού προσωπικού. Η Ένωση δεν έχει ανακοινώσει τεχνικές προδιαγραφές ή αριθμητικά δεδομένα σχετικά με το πλήθος των απαιτούμενων οχημάτων.

Κατάσταση σήμερα Αίτημα Ένωσης Χρήση κοινών υπηρεσιακών οχημάτων για μεταγωγές Προμήθεια ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων και καταγραφή αναγκών

Το αίτημα της Ένωσης προστίθεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συζητήσεων για την ενίσχυση των μέσων και του εξοπλισμού των τοπικών υπηρεσιών ασφάλειας. Από την πλευρά των πολιτών, αναμένεται η τοπική διοίκηση και οι αρμόδιοι φορείς να απαντήσουν με συγκεκριμένο σχέδιο προτεραιοτήτων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των μεταγωγών στην περιοχή.

Η πρόταση της Ένωσης υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο της Ηγουμενίτσας ως σημαντικού λιμενικού κόμβου στη Βορειοδυτική Ελλάδα, όπου η επάρκεια του εξοπλισμού επηρεάζει τόσο τις υπηρεσίες ασφάλειας όσο και το τοπικό αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.

Πηγή: ertnews.gr