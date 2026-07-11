Φωτιά κοντά στην Παραμυθιά: εκκένωση Γαλατά και μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης γύρω από την Παραμυθιά, με προληπτική εκκένωση του Γαλατά μέσω 112 και συνδρομή επίγειων και εναέριων μέσων.

Έκτακτη μάχη με τη φωτιά κοντά στην Παραμυθιά

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η περιοχή της Παραμυθιάς το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση σε πολύ κοντινή απόσταση από τον οικιστικό ιστό. Η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων επίγειας και εναέριας πυρόσβεσης με στόχο τον περιορισμό του μετώπου πριν επεκταθεί σε κατοικημένες περιοχές.

Την επιχείρηση συντονίζουν οι αρμόδιες δυνάμεις πυρόσβεσης σε συνεργασία με τον Δήμο Σουλίου και την Περιφέρεια Ηπείρου, που διαθέτουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την υποστήριξη των πληρωμάτων στο πεδίο.

Παρουσία ισχυρών επίγειων δυνάμεων

Ενεργοποίηση εναέριων μέσων για ρίψεις νερού

Προληπτικές ενέργειες εκκένωσης για κατοίκους του Γαλατά

Στις 17:45 το απόγευμα εκδόθηκε από το 112 προειδοποίηση προς τους κατοίκους του οικισμού Γαλατά να απομακρυνθούν προληπτικά προς τον οικισμό Καριώτη, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών. Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας ήταν σαφές και στοχευμένο προς την προστασία των κατοίκων εκείνων των περιοχών που βρίσκονται πλησιέστερα στο πύρινο μέτωπο.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Καριώτη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Συνοπτικά τα μέσα που επιχειρούν, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές:

Μέσο Αριθμός Πυροσβέστες 34 Ομάδα πεζοπόρων 1 (5η ΕΜΟΔΕ) Οχήματα πυροσβεστικής 12 Εναέρια μέσα 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον έλεγχο του μετώπου και στην αποφυγή εξάπλωσης προς τους οικισμούς. Η συνδρομή των τοπικών υπηρεσιών, εθελοντών και κατοίκων είναι καθοριστική, ενώ οι εργασίες με μηχανήματα του Δήμου Σουλίου και υδροφόρες της Περιφέρειας προσπαθούν να διαμορφώσουν ζώνες ασφάλειας γύρω από τις πλησιέστερες κατοικημένες περιοχές.

Για τους κατοίκους της Παραμυθιάς η προτεραιότητα σήμερα είναι η τήρηση των οδηγιών των Αρχών: αν λαμβάνετε ειδοποίηση του 112 ακολουθήστε άμεσα τις οδηγίες εκκένωσης, αποφύγετε να επιστρέψετε σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες και μην εμποδίζετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Η κατάσταση παραμένει δυναμική και η ενημέρωση θα συνεχιστεί καθώς προκύπτουν νεότερα στοιχεία από το πεδίο.

Η τοπική κοινότητα και οι υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα για την επόμενη φάση της επιχείρησης κατάσβεσης και την αποκατάσταση των ζημιών όπου χρειαστεί.