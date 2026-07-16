Συλλήψεις στη Θεσπρωτία μετά από μέθη ανηλίκου σε μουσικοχορευτική εκδήλωση

Αστυνομική έρευνα και ποινικές ενέργειες σε εκδήλωση της Θεσπρωτίας μετά από εισαγωγή ανηλίκου στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Συνελήφθησαν δύο γονείς και η υπεύθυνη της εκδήλωσης.

Εισαγγελική δίωξη και τοπική ανησυχία

Την προανακριτική διερεύνηση ενός περιστατικού στο οποίο εμπλέκεται ανήλικος οδήγησε χθες στην προσαγωγή τριών προσώπων η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Το παιδί μεταφέρθηκε μεταμεσονύκτια με ασθενοφόρο αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος είχε βρεθεί νωρίτερα σε μουσικοχορευτική εκδήλωση σε περιοχή της Θεσπρωτίας και, σε απουσία ενήλικης επίβλεψης, προέβη σε κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Η απώλεια αισθήσεων που ακολούθησε συνοδεύτηκε από ελαφρύ τραυματισμό κατά την πτώση του, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν σοβαρές βλάβες.

Στη συνέχεια, συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: δύο ημεδαποί, γονείς του παιδιού, καθώς και η ημεδαπή υπεύθυνη της μουσικοχορευτικής εκδήλωσης. Η σχηματισθείσα δικογραφία αφορά, κατά περίπτωση, την υπαιτιότητα για σωματική βλάβη από αμέλεια, την κατηγορία της έκθεσης και παραβάσεις σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Όλα τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Ημερομηνία περιστατικού: 15-06-2026

15-06-2026 Μονάδες υγείας που εμπλέχθηκαν: ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών

ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών Συλληφθέντες: δύο γονείς και η υπεύθυνη της εκδήλωσης

Για τους κατοίκους της περιοχής το περιστατικό αναδεικνύει τρία πρακτικά ζητήματα: την εποπτεία ανηλίκων σε δημόσιες συναθροίσεις, την ευθύνη των διοργανωτών εκδηλώσεων για την ασφάλεια και την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από αλκοόλ, και τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών από τις τοπικές δομές υγείας.

Στοιχείο Περιγραφή Αριθμός συλληφθέντων 3 Τραυματισμός ανηλίκου Ελαφρός, κατά την πτώση Νοσοκομειακή φροντίδα ΤΕΠ Ηγουμενίτσας → ΓΝ Φιλιατών, εξιτήριο λίγες ώρες μετά

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών της εκδήλωσης και της πρόσβασης του ανηλίκου σε αλκοόλ. Οι διοργανωτές τοπικών εκδηλώσεων και οι γονείς καλούνται σε αυξημένη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά και να διασφαλίζεται η προστασία των παιδιών σε δημόσιους χώρους.

Έρευνα και δικογραφία θα διαβιβαστούν στη δικαστική αρχή για περαιτέρω αξιολόγηση και ενέργειες.