Δύο μεγάλες εστίες φωτιάς στην Παραμυθιά — εκκενώνεται προληπτικά ο Γαλατάς

Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην περιοχή του Κάμπου Παραμυθιάς. Ενεργοποιήθηκε το 112 και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με εναέρια μέσα και μηχανήματα της Περιφέρειας Ήπείρου.

Έντονη κινητοποίηση για δύο μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς

Δύο μεγάλες εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στην περιοχή του Κάμπου Παραμυθιάς, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και προληπτική απομάκρυνση κατοίκων του οικισμού Γαλατάς.

Οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σε αγροτοδασική και δασική έκταση με διαφορά περίπου 20 λεπτών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώθηκε στο μέτωπο που απειλούσε περιοχές γύρω από τον οικισμό Κάμπο στην άνω Παραμυθιά, ενώ το δεύτερο μέτωπο στην Κάτω Παραμυθιά κρίθηκε αρχικά ελεγχόμενο.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Καριώτη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης ενεργοποιήθηκε το σύστημα ειδοποιήσεων 112, με μήνυμα που προέτρεπε τους κατοίκους του Γαλατά να μετακινηθούν προς τον οικισμό Καριώτη και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών που βρίσκονται στο πεδίο.

Η Πυροσβεστική ενίσχυσε σταδιακά τις δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επί του παρόντος:

48 πυροσβέστες

πυροσβέστες 15 οχήματα πυρόσβεσης

οχήματα πυρόσβεσης 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ

ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

αεροσκάφη και ελικόπτερο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου για αντιπυρικές ζώνες

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν ταυτόχρονα σε περισσότερα σημεία για τον περιορισμό και τον έλεγχο των μετώπων. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι κρίσιμη για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο έδαφος.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Παραμυθιάς οι σημαντικότερες συνέπειες και οδηγίες είναι οι εξής:

Να συμμορφώνονται άμεσα σε μηνύματα 112 και σε εντολές/οδηγίες της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων φορέων.

Σε περίπτωση εκκένωσης να μετακινούνται προς ασφαλείς σημεία όπως ορίζονται στα μηνύματα (π.χ. οικισμός Καριώτης).

Να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις κοντά στα ενεργά σημεία για να μην παρεμποδίζουν τις δυνάμεις διάσωσης και κατάσβεσης.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται συνεχώς από την Πυροσβεστική και τις συναρμόδιες αρχές. Οι επιτελείς στο πεδίο επισημαίνουν ότι η άμεση κινητοποίηση των εναέριων μέσων και η συνεργασία με την Περιφέρεια έχουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της εξάπλωσης.

Μέσο / Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 48 Οχήματα πυρόσβεσης 15 Εναέρια μέσα 4 Α/Φ, 1 Ε/Π Ομάδες πεζοπόρων 2

Οι κάτοικοι της Θεσπρωτίας καλούνται να παραμένουν σε επαγρύπνηση για νέα μηνύματα 112 και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών έως ότου δοθεί η πλήρης εικόνα της κατάστασης και η οριστική οριοθέτηση των μετώπων.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία προέρχονται από επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και του 112 της Ελλάδας για το περιστατικό στην Παραμυθιά.