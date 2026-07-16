Ηγουμενίτσα: Επαναπροσβάσιμα η Σπηλιά του Κύκλωπα και η Βρύση του Χότζα

Με την ολοκλήρωση εργασιών διάνοιξης και καθαρισμού στο μονοπάτι «Κύκλωπας 1» αποκαθίσταται η πρόσβαση σε δύο ιστορικά τοπόσημα της Ηγουμενίτσας, ενταγμένα στο δίκτυο εννέα πεζοπορικών διαδρομών του δήμου.

Επιστροφή σε λιγότερο γνωστά τοπικά τοπόσημα

Με εργασίες διάνοιξης και καθαρισμού στο μονοπάτι «Κύκλωπας 1» αποκαθίσταται η πρόσβαση στη Σπηλιά του Κύκλωπα, ένα από τα ιδιαίτερα και για δεκαετίες πρακτικά απρόσιτα τοπόσημα της Ηγουμενίτσας. Η επέμβαση αποτελεί μέρος ευρύτερου προγράμματος δημιουργίας εννέα πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Τις εργασίες επιθεώρησε ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Παναγιώτης Νταής, ενώ οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μηχανολογικό και εργατικό έργο για τη διάνοιξη, τον καθαρισμό και τη σήμανση των μονοπατιών.

Σύνδεση με ιστορικά σημεία και νέα πρόσβαση

Η αναβάθμιση του μονοπατιού δεν περιορίζεται στη σπηλιά. Η διαδρομή θα συνδέεται με τη Βρύση του Χότζα, σημαντικό ιστορικό σημείο της πόλης, ενώ προβλέπεται νέα πρόσβαση από την οδό Κουγκίου – Κιάφας, κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, διευκολύνοντας την προσέλευση κατοίκων και επισκεπτών.

Αποκατάσταση πρόσβασης στη Σπηλιά του Κύκλωπα

στη Σπηλιά του Κύκλωπα Σύνδεση με τη Βρύση του Χότζα και νέο σημείο εισόδου

με τη Βρύση του Χότζα και νέο σημείο εισόδου Έργο εντός προγράμματος για 9 πεζοπορικές διαδρομές

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ανάδειξη τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της τοπικής ιστορίας. Στο ίδιο πλαίσιο προχωρούν και οι εργασίες στο μονοπάτι Φανωτή (Ντόλιανη) – Παραπόταμος, όπου διαμορφώνεται πρόσβαση σε ιστορικό προμαχώνα που χρησιμοποιήθηκε κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.

Στοιχείο έργου Περιγραφή Αριθμός διαδρομών 9 Κύριες παρεμβάσεις Διάνοιξη, καθαρισμός, σήμανση, εξοπλισμός, ψηφιακό και έντυπο υλικό Τοπικά σημεία Σπηλιά του Κύκλωπα, Βρύση του Χότζα, προμαχώνας Φανωτή

Τοπικές συνέπειες και προβλέψεις

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι το δίκτυο διαδρομών θα συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις. Για τους κατοίκους της Ηγουμενίτσας η διάνοιξη σηματοδοτεί πρόσβαση σε επιπλέον οργανωμένους χώρους περιπάτου και αναψυχής, καθώς και την ανάδειξη στοιχείων τοπικής ιστορίας που έως σήμερα ήταν δυσδιάκριτα.

Η προοπτική ενσωμάτωσης του φυσικού και ιστορικού αποθέματος σε οργανωμένες διαδρομές ενισχύει την ήπια μορφή τουρισμού και προσφέρει εργαλεία προβολής σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες μέσω έντυπου, ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού, όπως προβλέπεται στο έργο.

Για τους επισκέπτες και τους συλλόγους πεζοπόρων της περιοχής, η αποκατάσταση της πρόσβασης στη Σπηλιά του Κύκλωπα και η σύνδεση με τη Βρύση του Χότζα αποτελούν σημαντική προσθήκη στο δίκτυο τοπικών διαδρομών, που αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις υπάρχουσες υπαίθριες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας.