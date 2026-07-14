Πυρκαγιές κοντά στην Παραμυθιά: εκκένωση, εναέρια μέσα και μεγάλη κινητοποίηση

Δύο ξεχωριστά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς έθεσαν σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις, δήμους και κατοίκους. Εκδόθηκε μήνυμα 112 και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επιχειρήσεις για τον έλεγχο των εστιών.

Σύντομο ρεπορτάζ από την περιοχή της Παραμυθιάς

Τηλεφωνικές και εναέριες παρεμβάσεις σήμαναν συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς το διήμερο που πέρασε, όταν ξέσπασαν δύο ξεχωριστά μέτωπα πυρκαγιάς κοντά στην πόλη. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης περιελάμβαναν συντονισμένη δράση της Πυροσβεστικής, πεζοπόρων τμημάτων, εναερίων μέσων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρώτο μέτωπο εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του πάρκινγκ του Λαμπόβου και της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, ενώ το δεύτερο ξέσπασε σε αγροτοδασική ζώνη στον κάμπο της Παραμυθιάς. Για την προστασία των κατοίκων εκδόθηκε ενημέρωση για απομάκρυνση.

μήνυμα του 112 για εκκένωση από την περιοχή Γαλατά και κατεύθυνση προς Καριώτι

Στην πρώτη φάση επιχείρησαν 20 πυροσβεστικά οχήματα με 38 πυροσβέστες, καθώς και 15 μέλη πεζοπόρου τμήματος από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου και την 5η ΕΜΟΔΕ. Υποστηρικτικά έγιναν ρίψεις νερού από τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνέβαλε και ο Δήμος Σουλίου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Τελικά και οι δύο φωτιές τέθηκαν υπό έλεγχο, χωρίς να λάβουν την έκταση των περσινών μεγάλων πυρκαγιών. Ωστόσο, οι συνθήκες παραμένουν ευάλωτες καθώς προβλέπεται ελλείψεις βροχοπτώσεων στο επόμενο διάστημα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Επί το έργον: οργανωμένες απαντήσεις και τοπικές συνέπειες

Η άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των δήμων απέτρεψε την εξάπλωση σε πιο ευαίσθητες δασικές εκτάσεις. Παρά ταύτα, η κινητοποίηση ανέδειξε ανάγκες για συνεχή ετοιμότητα στις τοπικές κοινότητες:

Συνεχής επιτήρηση και ταχεία ειδοποίηση κατοίκων σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο.

Διατήρηση και ενίσχυση μέσων κατάσβεσης σε επίπεδο δήμων και περιφέρειας.

Ενημέρωση για αυτοπροστασία και οργάνωση τοπικών αντιπυρικών ζωνών.

Στο ίδιο διήμερο καταγράφηκαν φωτιές και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου (Βήσσανη, Κάτω Μάρμαρα), όπου επίσης χρειάστηκε συνδρομή εναερίων μέσων και πολλαπλών ομάδων πυρόσβεσης. Στη Βήσσανη, η πρόσβαση σε δυσπρόσιτο έδαφος δυσχέρανε την επιχείρηση, ενώ ο συντονισμός με τοπικούς δήμους κρίθηκε καθοριστικός για τον περιορισμό των εστιών.

Περιοχή Μέσα/Προσωπικό Παραμυθιά 20 οχήματα, 38 πυροσβέστες, 15 μέλη πεζοπόρου, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα Βήσσανη 6 υδροφόρα, 3 ομάδες δασοκομάντος (30 υπάλληλοι), 1 ελικόπτερο

Για τους κατοίκους της Παραμυθιάς η έκβαση των επιχειρήσεων αποτελεί προσωρινή ανακούφιση, αλλά και υπενθύμιση ότι η προστασία της περιοχής απαιτεί διαρκή ετοιμότητα και συνεργασία φορέων και πολιτών, ειδικά σε περίοδο ξηρασίας.

Συστάσεις: Αποφυγή καύσης υπολειμμάτων σε εξωτερικούς χώρους, προσοχή σε αγροτικές εργασίες με αναφλέξιμους παράγοντες και ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση όταν η Πολιτική Προστασία εκδώσει αντίστοιχες οδηγίες.