Οριοθετήθηκαν δύο πυρκαγιές στον Κάμπο Παραμυθιάς — ενισχύονται οι έρευνες για τα αίτια

Οι δύο εστίες που ξέσπασαν το μεσημέρι στο Κάμπο Παραμυθιάς τέθηκαν υπό έλεγχο μετά από εκτεταμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Συνεχίζει ωστόσο η παρουσία δυνάμεων και το Ανακριτικό Κλιμάκιο για την διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης.

Επιχειρήσεις και οριοθέτηση

Δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Κάμπου Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία έχουν πλέον οριοθετηθεί, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Η πρώτη εστία ξεκίνησε σε αγροτοδασική έκταση και η δεύτερη σε δασική περιοχή σε μικρή απόσταση από την πρώτη, με διαφορά περίπου είκοσι λεπτών μεταξύ τους. Η άμεση και συντονισμένη επέμβαση των αρμόδιων αρχών απέτρεψε προς το παρόν την ύπαρξη ενεργού μετώπου.

Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκεσε με εντατικούς ρυθμούς, καθώς στο πεδίο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για πλήρη έλεγχο και φύλαξη των περιοχών που επλήγησαν.

Δυνάμεις που συμμετείχαν

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν επανειλημμένα μέσα από εδάφους και αέρος με στόχο την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Από την πρώτη στιγμή συνέδραμαν υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των τοπικών φορέων.

48 πυροσβέστες

πυροσβέστες 15 οχήματα πυρόσβεσης

οχήματα πυρόσβεσης δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ

αερομεταφερόμενα μέσα: τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου

Μέσο Ποσότητα Πυροσβέστες 48 Οχήματα 15 Α/Φ 4 Ε/Π 1

Μηνύματα πολιτικής προστασίας και τοπικές επιπτώσεις

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης ενεργοποιήθηκε προληπτικά το 112 και στάλθηκε μήνυμα προς τους κατοίκους του οικισμού Γαλατά για προσωρινή απομάκρυνση προς τον οικισμό Καριώτη. Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο παρά το γεγονός ότι οι εστίες εξ αρχής ήταν σε απόσταση από κατοικημένες ζώνες και υποδομές.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Καριώτη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής η επιχείρηση σήμανε εγρήγορση: πολλοί παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ οι αγροτικές εργασίες και οι τοπικές μετακινήσεις επηρεάστηκαν προσωρινά.

Έρευνα για τα αίτια

Στην περιοχή βρίσκεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων, που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι δύο φωτιές. Οι έρευνες συνεχίζονται και προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα για τα αίτια.

Παρά την οριοθέτηση, οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένη επαγρύπνηση τις επόμενες ώρες, ειδικά σε περιοχές με ξηρά βλάστηση και αγροτικές εκτάσεις γύρω από την Παραμυθιά. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τοπικές κοινότητες θα παρακολουθούν στενά την κατάσταση και θα ενημερώνουν άμεσα τους κατοίκους για τυχόν νέες ενέργειες προστασίας ή απομάκρυνσης.

Σημείωση: Τα δημοσιογραφικά στοιχεία βασίζονται στις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και στις ενημερώσεις πεδίου. Οποιαδήποτε εξέλιξη θα δημοσιευθεί έγκαιρα για την ενημέρωση των πολιτών.