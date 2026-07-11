Καλύτερη εικόνα στην Παραμυθιά: οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές στον Κάμπο

Οι δύο εστίες στη δασική έκταση του Κάμπου Παραμυθιάς έχουν πλέον οριοθετηθεί. Στο πεδίο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με αεροπορική υποστήριξη, υδροφόρες και μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου. Μήνυμα 112 είχε ζητήσει προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

Ελεγχόμενη η κατάσταση μετά την κινητοποίηση

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κάμπο Παραμυθιάς, στη Θεσπρωτία. Οι δύο εστίες ξέσπασαν μέσα σε δασική έκταση με χρονική διαφορά περίπου 20 λεπτών η μία από την άλλη και, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν οριοθετηθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και μέσα από αέρος και οδοστρωτήρες της περιφέρειας, με σκοπό την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή επέκτασης προς κατοικημένες περιοχές.

Δυνάμεις και μέσα που κινητοποιήθηκαν

Σύμφωνα με τις αναφορές της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συμμετέχουν συγκεντρωτικά:

48 πυροσβέστες

πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ

15 πυροσβεστικά οχήματα

πυροσβεστικά οχήματα από αέρος: 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

αεροσκάφη και ελικόπτερο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου

Μέσο / Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 48 Οχήματα 15 Α/Φ 4 Ε/Π 1

Προειδοποιήσεις και τοπικές επιπτώσεις

Νωρίτερα, στις 17:45, είχε αποσταλεί μήνυμα από το 112 που ζητούσε την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατά προς τον οικισμό Καριώτη. Το μήνυμα λήφθηκε ως προφύλαξη, λόγω της ταυτόχρονης ύπαρξης δύο διαφορετικών εστιών στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής σημασία έχει η τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και η αποφυγή επιστροφής σε τμήματα που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα έως ότου δοθεί η σχετική ενημέρωση από τις αρχές.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη φάση της επέμβασης είχαν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, ωστόσο, λόγω της εκδήλωσης δεύτερης εστίας, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν στη συνέχεια.

Η συνδρομή των μηχανημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και των υδροφόρων ήταν καθοριστική για την απομόνωση των μετώπων, ενώ η συνεχής αεροπορική κάλυψη συνέβαλε στον περιορισμό της επέκτασης σε δύσβατες περιοχές.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Ακολουθείτε τις επίσημες οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής.

Μην επιστρέφετε σε απομακρυσμένες ζώνες πριν την επιβεβαίωση της ασφάλειάς τους.

Διατηρήστε ελεύθερες τις οδούς πρόσβασης για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Η κατάσταση στην περιοχή παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνονται από επίσημες πηγές για τυχόν νεότερα μέτρα ή οδηγίες.

Σωκράτης Πολυχρονόπουλος

Ανταποκριτής στη Θεσπρωτία, Show Time CY