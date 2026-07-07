Θεσπρωτία: 53χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρεματιά κοντά στο Γαρδίκι Σουλίου

Χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ο αρχικός απολογισμός. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα αποσαφηνίσει τα αίτια θανάτου.

Εντοπισμός σορού σε δύσβατο σημείο

Σε ρεματιά, κοντά στο Γαρδίκι του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτία, εντοπίστηκε νεκρός ένας 53χρονος υπήκοος Αλβανίας. Τη σορό βρήκαν περιπατητές, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχικές εκτιμήσεις συγκλίνουν σε θανατηφόρο τραυματισμό έπειτα από πτώση από ύψος. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σε εξέλιξη προανάκριση και ιατροδικαστική αποσαφήνιση

Την υπόθεση χειρίζεται η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, η οποία διενεργεί προανάκριση. Τα τελικά συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Μέχρι τότε, οι αρχές συλλέγουν στοιχεία από το πεδίο και καταθέσεις προκειμένου να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τη διαδρομή του 53χρονου και τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Τοπικό πλαίσιο και επιπτώσεις

Η περιοχή γύρω από το Γαρδίκι είναι γνωστή για τα απότομα πρανή και τα πολλά ρέματα, στοιχεία που δυσκολεύουν την κίνηση ειδικά σε μη σηματοδοτημένα μονοπάτια. Το περιστατικό επαναφέρει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε πεζοπορικές διαδρομές, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όταν η επισκεψιμότητα αυξάνεται και οι θερμικές συνθήκες ενδεχομένως επηρεάζουν την εγρήγορση και την κόπωση των περιπατητών.

Χρήσιμες υπενθυμίσεις για τους περιπατητές

Κίνηση σε σηματοδοτημένα μονοπάτια και αποφυγή προσέγγισης σε απότομα πρανή ή ασταθή εδάφη.

Ενημέρωση συνοδών ή οικείων για τη διαδρομή και την εκτιμώμενη ώρα επιστροφής.

Βασικός εξοπλισμός (νερό, φακός, κινητό με επαρκή μπαταρία) και έλεγχος πρόγνωσης καιρού πριν την εκκίνηση.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στοιχείο Τι γνωρίζουμε Τοποθεσία Ρεματιά κοντά στο Γαρδίκι, Δήμος Σουλίου, Θεσπρωτία Ηλικία 53 ετών Ιθαγένεια Υπήκοος Αλβανίας Ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας Δεν προκύπτουν από τα πρώτα στοιχεία Πιθανή αιτία Θανάσιμος τραυματισμός από πτώση από ύψος Ενέργειες Αυτοψία ιατροδικαστή, προανάκριση από αρμόδια υπηρεσία Επόμενα βήματα Ολοκλήρωση ιατροδικαστικής εξέτασης για οριστικά αίτια

Η εικόνα για την τοπική κοινωνία

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία την εξέλιξη, αναμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις για να δοθούν σαφείς απαντήσεις. Η παρουσία των αρμοδίων αρχών και η άμεση κινητοποίηση μετά την ειδοποίηση των περιπατητών δείχνουν ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα λειτούργησε. Ωστόσο, το συμβάν υπογραμμίζει την ανάγκη για επιπλέον σήμανση σε δύσβατα σημεία και για συνεχή ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα ορεινά περάσματα και οι ρεματιές της Θεσπρωτίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να αποτυπωθεί με ακρίβεια το χρονικό και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 53χρονου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι Αρχές παραμένουν επιφυλακτικές και στηρίζονται στα ευρήματα για την τελική αποτύπωση των αιτίων.