Ηγουμενίτσα: Σύλληψη στο Καστρί μετά από πυρκαγιά από κάψιμο ηλεκτρικών καλωδίων

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Καστρί Ηγουμενίτσας μετά από φωτιά που προκλήθηκε όταν έβαλε φωτιά σε σωρό καλωδίων για να αφαιρέσει το πλαστικό περίβλημα. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ.

Πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση στο Καστρί

Στην τοπική κοινότητα Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας εκδηλώθηκε χθες μεσημέρι πυρκαγιά όταν άνδρας έβαλε φωτιά σε σωρό με ηλεκτρικά καλώδια, με σκοπό την απογύμνωσή τους από το πλαστικό περίβλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:27 και η εστία βρισκόταν σε σημείο πλησίον δασικής έκτασης.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των ανακριτικών υπαλλήλων του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσπρωτίας οδήγησε στη σύλληψη του υπαίτιου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.875 ευρώ.

Τοπικές επιπτώσεις και κίνδυνοι

Η πρακτική της καύσης καλωδίων για την αφαίρεση του πλαστικού περιβλήματος προκαλεί έντονο κίνδυνο, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο, επειδή μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες και να εξαπλώσει φωτιά σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις. Για την Ηγουμενίτσα και τις γύρω κοινότητες, ακόμη και μικρής έκτασης πυρκαγιές μπορούν να απειλήσουν υποδομές, αγροτικές εκτάσεις και την τοπική βιοποικιλότητα.

Χρόνος συμβάντος: περίπου 14:27

Τοποθεσία: Καστρί, Δήμος Ηγουμενίτσας

Διοικητικό πρόστιμο: 1.875 ευρώ

«Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών».

Η παραπάνω δήλωση προέρχεται από σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, που επισημαίνει πως η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Στον τοπικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ανάγκη αυξημένης προσοχής σε κάθε εργασία που εμπεριέχει φωτιά ή σπινθήρες, ειδικά σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

Διαχειριστικά στοιχεία (1/1–10/7/2026) Αριθμός Διοικητικά πρόστιμα 553 Συνολικό ύψος προστίμων (ευρώ) 718.928,83 Συλλήψεις (αυτόφωρες) 177

Από τις 177 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι 163 (περίπου 92,09%) αφορούν υποθέσεις από αμέλεια και οι 14 από πρόθεση. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων στο νομό έχει αιτία την αμέλεια και όχι τη δόλια ενέργεια.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργούν εντατικούς ελέγχους και προβαίνουν άμεσα στην απόδοση ευθυνών όταν εντοπίζονται παραβάσεις. Για τους κατοίκους της Ηγουμενίτσας και των κοινοτήτων της Θεσπρωτίας, η τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας παραμένει κρίσιμο θέμα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.