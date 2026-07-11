ΕΕ εγκρίνει εκταμίευση 10 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία — όροι, τομείς και επιπτώσεις

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε νέο σχέδιο ανάκαμψης για την Ουγγαρία που επιτρέπει την εκταμίευση συνολικά 10 δισ. ευρώ (περίπου 6,5 δισ. € σε επιχορηγήσεις και 3,5 δισ. € σε δάνεια). Το πακέτο συνδέεται με μεταρρυθμίσεις σε διαφάνεια, καταπολέμηση διαφθοράς και ενίσχυση του κράτους δικαίου.

Κύρια στοιχεία της απόφασης

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το νέο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRP) της Ουγγαρίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση 10 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό, όπως περιγράφεται στην έγκριση, αποτελείται περίπου από 6,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 3,5 δισ. ευρώ σε δάνεια. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο του μηχανισμού NextGenerationEU και του κεντρικού εργαλείου του, του RRF.

Η έγκριση συνοδεύεται από όρους και δεσμεύσεις που στοχεύουν στην προώθηση μεταρρυθμίσεων, στην ενίσχυση του νομικού πλαισίου και στη βελτίωση της διαχείρισης δημόσιων πόρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, οι πληρωμές θα γίνονται βάσει επίτευξης συμφωνημένων οροσήμων και στόχων.

Ποσό: 10 δισ. ευρώ συνολικά

10 δισ. ευρώ συνολικά Διάρθρωση: ~6,5 δισ. € επιχορηγήσεις, ~3,5 δισ. € δάνεια

~6,5 δισ. € επιχορηγήσεις, ~3,5 δισ. € δάνεια Πλαίσιο: NextGenerationEU — Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

Ποιους τομείς αφορά και ποιες οι απαιτήσεις

Το εγκεκριμένο RRP της Ουγγαρίας περιλαμβάνει μέτρα που καλύπτουν βασικούς πυλώνες του RRF: πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ανθεκτικότητα, συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, το πακέτο προβλέπει ενέργειες για:

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,

την ενίσχυση του πλαισίου αντιμετώπισης της διαφθοράς και της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις,

την αύξηση της συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών και κοινωνικών εταίρων στη νομοθετική διαδικασία,

την ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας και του κράτους δικαίου.

«τα χρήματα θα ήταν διαθέσιμα», όπως σημειώθηκε σε δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο.

Η απόφαση ακολουθεί τη δέσμευση που ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος διαβεβαίωσε για μέτρα κατά της διαφθοράς. Η εκταμίευση θα εξαρτηθεί από την επίδοση της Ουγγαρίας στην υλοποίηση των συγκεκριμένων οροσήμων.

Σημασία και πιθανές επιπτώσεις

Η έγκριση των πόρων προς την Ουγγαρία έχει πολλαπλές προεκτάσεις:

Πολιτική αξιοπιστία: Η επιτυχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα αναβαθμίσει τη συνεργασία της Ουγγαρίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η επιτυχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα αναβαθμίσει τη συνεργασία της Ουγγαρίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οικονομική στήριξη: Τα κεφάλαια αναμένεται να ενισχύσουν επενδύσεις σε πράσινη και ψηφιακή υποδομή, εφόσον πληρωθούν με βάση τους συμφωνημένους δείκτες.

Τα κεφάλαια αναμένεται να ενισχύσουν επενδύσεις σε πράσινη και ψηφιακή υποδομή, εφόσον πληρωθούν με βάση τους συμφωνημένους δείκτες. Έλεγχος και προϋποθέσεις: Η πληρωμή υπόκειται σε νομικά και διοικητικά κριτήρια που στοχεύουν στη διαφάνεια και την αποδοτικότητα των δημόσιων πόρων.

Στοιχείο Περιγραφή Συνολικό ποσό 10 δισ. ευρώ Επιχορηγήσεις ≈ 6,5 δισ. ευρώ Δάνεια ≈ 3,5 δισ. ευρώ Πλαίσιο NextGenerationEU / RRF

Οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ θα παρακολουθούν την πρόοδο και θα εκταμιεύουν τα κονδύλια σταδιακά, ανάλογα με την επίτευξη των οροσήμων. Για αναλυτικές πληροφορίες και επόμενα βήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημείωση: Η παρούσα αναφορά βασίζεται στα στοιχεία που κοινοποίησε το Συμβούλιο της ΕΕ και σε δημοσιογραφικές πηγές που καλύπτουν την απόφαση.