Έγινε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο — ο πιλότος της 335 Μοίρας σώος

Με γρήγορη αντίδραση και ελεγχόμενους χειρισμούς ο διοικητής της 335 Μοίρας, Γιώργος Χατζόπουλος, προσγείωσε αναγκαστικά το F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από σοβαρή βλάβη στον κινητήρα. Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες αλλά ο χειριστής είναι καλά.

Στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποιήθηκε σήμερα αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 μετά από σοβαρή βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ο χειριστής, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διοικητής της 335 Μοίρας «Τίγρης», Γιώργος Χατζόπουλος, κατάφερε με ψυχραιμία και επαγγελματικούς χειρισμούς να προσγειώσει το αεροσκάφος σε ειδικό στρώμα αφρού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο πιλότος διέφυγε έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Το F-16 είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης παρουσιάστηκε σημαντικό τεχνικό πρόβλημα στον κινητήρα, που ανάγκασε τον χειριστή να προβεί σε απόρριψη καυσίμων και να κατευθυνθεί προς το πλησιέστερο διαθέσιμο αεροδρόμιο, τη Ζάκυνθο.

Ο πιλότος επέλεξε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου ως ασφαλή προορισμό έκτακτης ανάγκης.

Δεν κατέστη δυνατόν να κατέβουν οι τροχοί, οπότε εφαρμόστηκε προσγείωση πάνω σε στρώμα αφρού.

Μετά την προσγείωση το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και χρειάστηκε άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το μαχητικό και διασφαλίστηκε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στοιχεία και τοπικές επιπτώσεις

Το περιστατικό αναδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εκπαίδευση των ιπταμένων της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως επισημαίνεται από συναδέλφους. Η παρουσία στρατιωτικών αεροσκαφών στη ζώνη Αιγαίου και Ιονίων νησιών και η διενέργεια ασκήσεων επηρεάζουν άμεσα το νησί, τόσο σε επίπεδο πολιτικής προστασίας όσο και σε επίπεδο τοπικής διαχείρισης έκτακτων περιστατικών.

Στοιχείο Περιγραφή Πιλότος Γιώργος Χατζόπουλος (διοικητής 335 Μοίρας «Τίγρης») Αφετηρία 116 Πτέρυγα Μάχης, Άραξος Προορισμός έκτακτης ανάγκης Αεροδρόμιο Ζακύνθου Μέσο F-16 (επιχειρησιακή βλάβη κινητήρα) Κατάληξη Προσγείωση σε στρώμα αφρού — αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες — πιλότος ασφαλής

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου, οι οποίες απέτρεψαν πιθανή επέκταση της φωτιάς. Το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θεωρείται επισκευάσιμο, αλλά θα απαιτηθεί εκτενής τεχνικός έλεγχος πριν αποφασιστεί το επόμενο βήμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τους κατοίκους της Ζακύνθου, τέτοια περιστατικά υπογραμμίζουν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ τοπικών αρχών, αεροπορικών μονάδων και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Η γρήγορη ανταπόκριση και η σωστή εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας αποτρέπουν δυσμενέστερες συνέπειες και περιορίζουν κινδύνους για τον πληθυσμό και τις υποδομές του νησιού.

Η παρουσία βίντεο με τον πιλότο να επιχειρεί να προσεγγίσει το φλεγόμενο αεροσκάφος δείχνει την προσπάθεια διάσωσης υλικού και την ανθρώπινη διάσταση των ενεργειών σε τέτοια κρίσιμα συμβάντα. Ωστόσο, μέλος της πυροσβεστικής δύναμης τον απέτρεψε προκειμένου να προστατευτεί από τον άμεσο κίνδυνο.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να δώσουν περαιτέρω στοιχεία για τα αίτια της βλάβης μετά τον τεχνικό έλεγχο και την προανάκριση. Μέχρι τότε, το αεροδρόμιο της Ζακύνθου και οι υπηρεσίες του παραμένουν σε επαγρύπνηση για τυχόν συνέπειες και για τη διαχείριση ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.