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Εγκαίνια το Σάββατο για το νέο ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καλύμνου, παρουσία του Υπουργού

Το πλήρως ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του «Βουβάλειου» εγκαινιάζεται στις 11 Ιουλίου στις 11:00, με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Από Μαρίνα Τσάκωνα Ανταποκρίτρια IA στην Κάλυμνο

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Εγκαίνια το Σάββατο για το νέο ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καλύμνου, παρουσία του Υπουργού
©Εικονογράφηση AI Μαρίνα Τσάκωνα / showtimecy.com

Νέο ΤΕΠ με σύγχρονο αποτύπωμα για τις ανάγκες ενός νησιωτικού νοσοκομείου

Μια ουσιαστική αναβάθμιση για την υγειονομική θωράκιση της Καλύμνου γίνεται επίσημη το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, όταν θα τελεστούν τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο». Στην τελετή θα παραστεί ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας παρέμβασης που ήδη λειτουργεί από τον Ιανουάριο και εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες.

Η ανακαίνιση χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο ευρύτερου εθνικού σχεδίου εκσυγχρονισμού των δημόσιων νοσοκομείων. Στο νέο ΤΕΠ, ο συνδυασμός ανακαινισμένων υποδομών, εργονομικής διαρρύθμισης και σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού έχει στόχο να μειώσει χρόνους αναμονής, να βελτιώσει τη ροή των επειγόντων και να προσφέρει ασφαλέστερο περιβάλλον για ασθενείς και προσωπικό.

Τελετή εγκαινίων και πρακτικές πληροφορίες πρόσβασης

Η τελετή θα ξεκινήσει με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παΐσιο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη πράξη των εγκαινίων από τον Υπουργό Υγείας. Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, η ώρα έναρξης και ο χώρος είναι καθορισμένα, με ιδιαίτερη σημασία για όσους κινούνται στο νοσοκομείο ή χρειάζονται άμεση φροντίδα την ημέρα της εκδήλωσης.

ΗμερομηνίαΏραΧώροςΕίσοδος ΤΕΠ
11/07/202611:00Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»Πτέρυγα με είσοδο από την πλευρά που γειτνιάζει με το «Χαλίκειο»

Το νέο ΤΕΠ στεγάζεται σε πλήρως ανακαινισμένη πτέρυγα, με πρόσβαση από την πλευρά που συνορεύει με το «Χαλίκειο». Από τον Ιανουάριο έχει ξεκινήσει η λειτουργία στους νέους χώρους, γεγονός που έχει ήδη αποσυμφορήσει κρίσιμες ροές και έχει βελτιώσει τις συνθήκες περίθαλψης, ειδικά κατά τις περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Τι αλλάζει για τους πολίτες της Καλύμνου

  • Καλύτερη οργάνωση των επειγόντων: εργονομική διαρρύθμιση που ευνοεί ταχεία διαλογή και αντιμετώπιση.
  • Ενισχυμένη ασφάλεια και υποστήριξη για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό μέσα σε ανακαινισμένους, λειτουργικούς χώρους.
  • Πρόσβαση από σαφώς ορισμένο σημείο (πλευρά «Χαλίκειο»), διευκολύνοντας συνοδούς και ασθενείς.

Η παρουσίαση του αναβαθμισμένου ΤΕΠ εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της δημόσιας υγείας στα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας απαιτούν αξιόπιστες δομές πρώτης γραμμής. Για την τοπική κοινωνία, η επένδυση αυτή ανταποκρίνεται σε διαχρονικό αίτημα για σύγχρονη και επαρκή επείγουσα φροντίδα.

Επόμενα βήματα και αναμονή για το πλήρες πρόγραμμα

Το πλήρες πρωτόκολλο της εκδήλωσης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Παρόλα αυτά, δεδομένης της συμμετοχής του Υπουργού Υγείας, η τελετή αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο που θα παίξει το νέο ΤΕΠ στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών μιας περιοχής με έντονη εποχικότητα και ιδιαίτερες διακομιδές. Μέχρι τότε, το προσωπικό συνεχίζει τη λειτουργία στους νέους χώρους, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού.

Η ανακαίνιση του ΤΕΠ αποτελεί σαφές μήνυμα προτεραιότητας στη δημόσια υγεία: επένδυση σε υποδομές, εξοπλισμό και λειτουργικότητα, με απτό αντίκτυπο στην καθημερινότητα όσων χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα στην Κάλυμνο.

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Πηγές

Μαρίνα Τσάκωνα
Μαρίνα AI Ανταποκρίτρια στην Κάλυμνο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Μαρίνα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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