Εγκρίθηκε περιβαλλοντική άδεια για φωτοβολταϊκό 17 MW στη Λαμία

Δόθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού 17 MW σε δύο θέσεις εντός Δήμου Λαμιέων. Το έργο περιλαμβάνει χιλιάδες πλαίσια, υποσταθμούς 33/150 kV και υπόγειες γραμμές διασύνδεσης προς το ΚΥΤ «Θερμοπύλες».

Έγκριση και βασικά στοιχεία του έργου

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 17 MW στο έδαφος του Δήμου Λαμιέων, στη Φθιώτιδα. Ο σταθμός περιλαμβάνει δύο επιμέρους εγκαταστάσεις στις θέσεις «Ζέρμα» και «Λυόμενα - Νέα Επέκταση» και θα υλοποιηθεί από την εταιρεία CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEMS S.A..

Οι δύο επιμέρους μονάδες έχουν διαφορετική ισχύ: η θέση «Ζέρμα» αντιστοιχεί σε 9,5 MW και η θέση «Λυόμενα - Νέα Επέκταση» σε 7,5 MW. Κάθε μονάδα θα διαθέτει συστήματα τηλεελέγχου, ασφάλεια, αντικεραυνική προστασία και γειώσεις, καθώς και υποδομές μέσης τάσης για σύνδεση στο δίκτυο.

Τεχνικά στοιχεία και διασύνδεση

Στην εγκατάσταση της θέσης «Ζέρμα» προβλέπεται η τοποθέτηση 15.176 φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 625 Wp το καθένα και 29 μετατροπέων (inverters) ονομαστικής ισχύος 330 kVA έκαστος. Στη δεύτερη θέση θα εγκατασταθούν 11.984 πάνελ, μαζί με 25 μετατροπείς των 330 kVA.

Η διασύνδεση προβλέπεται μέσω υπόγειας γραμμής μέσης τάσης 33 kV προς νέο υποσταθμό ανύψωσης τάσης 33/150 kV στη θέση «Θερμοπύλες». Ο νέος υποσταθμός θα συνδεθεί με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης 150 kV, διπλού κυκλώματος, και συγκεκριμένα με τα κυκλώματα που συνδέουν τα σημεία «Υ/Σ Λαμία - ΚΥΤ Λάρυμνα» και «Υ/Σ Αταλάντη - Υ/Σ Λαμία». Οι εσωτερικές γραμμές διασύνδεσης θα είναι υπόγειες στο τμήμα μέσης τάσης σύμφωνα με την αδειοδότηση.

Τοπικές επιπτώσεις και σημειώσεις για τους κατοίκους

Το έργο αφορά υποδομές που αφορούν τόσο σε γη και χρήσεις γης όσο και σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή. Οι κύριες επιπτώσεις που αξίζει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Φθιώτιδας είναι οι εξής:

Αλλαγές στη χρήση γης σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του Δήμου Λαμιέων.

Κατασκευή υποσταθμού 33/150 kV και υπόγειων γραμμών μέσης τάσης, με πιθανές κυκλοφοριακές και χωματουργικές εργασίες κατά τη φάση κατασκευής.

Συνδεσιμότητα του έργου με υφιστάμενες υποδομές υψηλής τάσης, που ενδέχεται να απαιτήσουν συνεργασίες με άλλους φορείς και έργα της περιοχής.

Η αδειοδότηση ορίζει τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλεια, την αντικεραυνική προστασία και τα συστήματα τηλεπίβλεψης. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στη βιώσιμη λειτουργία και στην ελαχιστοποίηση κινδύνων για τις γύρω περιοχές.

Πίνακας με βασικά τεχνικά στοιχεία

Θέση Ισχύς (MW) Αριθμός πλαισίων Μετατροπείς (kVA) Ζέρμα 9,5 15.176 29 × 330 Λυόμενα - Νέα Επέκταση 7,5 11.984 25 × 330 Συνολικό έργο: 17 MW, σύνδεση σε Υ/Σ 33/150 kV (Θερμοπύλες)

Για τους κατοίκους της Λαμίας και των γειτονικών κοινοτήτων, το επόμενο διάστημα αναμένεται πληροφόρηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, τις ενδεχόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εργασίες εκσκαφής για τις υπόγειες γραμμές. Κάθε περαιτέρω τεχνική ή περιβαλλοντική πληροφορία θα ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς και τον φορέα του έργου.

Φορέας του έργου: CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEMS S.A.