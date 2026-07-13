Συναγερμός στη Λαμία από κρούσματα σαλμονέλας — ερευνάται κοινή παρτίδα τροφίμου

Οι υγειονομικές αρχές της Φθιώτιδας ερευνούν την πιθανή διακίνηση μολυσμένης παρτίδας τροφίμου μετά την εμφάνιση περισσοτέρων από 30 περιστατικών γαστρεντερίτιδας στη Λαμία, με 12 νοσηλευθέντες. Πραγματοποιούνται έλεγχοι σε επιχειρήσεις τροφίμων και λαμβάνονται δείγματα για ταυτοποίηση της πηγής.

Επείγουσα επιδημιολογική διερεύνηση στη Φθιώτιδα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας έχουν τεθεί σε επιφυλακή μετά την καταγραφή δεκάδων περιστατικών γαστρεντερίτιδας στη Λαμία, τα οποία εργαστηριακά έχουν επιβεβαιωθεί ότι σχετίζονται με σαλμονέλα. Περισσότεροι από 30 πολίτες απευθύνθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης παρουσιάζοντας έντονα συμπτώματα, ενώ 12 από αυτούς κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευθούν.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ελεγκτικές αρχές θεωρούν πιθανή την ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας τροφίμου που διακινήθηκε μέσω κοινού προμηθευτή και προκάλεσε κρούσματα σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης. Η υπόθεση δεν περιορίζεται γεωγραφικά στη Λαμία: εξετάζεται η διαδρομή του ύποπτου προϊόντος και σε άλλες περιοχές όπου ίσως έχει διανεμηθεί.

Μέτρα και έλεγχοι

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και των αρμοδίων υπηρεσιών πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις τροφίμων και λαμβάνουν δείγματα προς εργαστηριακή ανάλυση. Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας ενημέρωσε τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ενεργοποιώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για επιδημιολογική διερεύνηση και ανάσχεση της διασποράς.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Αν εμφανίζετε διάρροια, έμετο, πυρετό ή οξύ κοιλιακό άλγος μετά από κατανάλωση τροφίμου, απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.

Αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων από επιχειρήσεις εστίασης που παρουσιάζουν αμφίβολες συνθήκες υγιεινής μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Σε περιπτώσεις ήπιας συμπτωματολογίας και οδηγίες ιδιώτη ιατρού, μπορεί να ακολουθηθεί θεραπεία στο σπίτι· όμως η ιατρική αξιολόγηση είναι απαραίτητη.

Οι εργαστηριακές επιβεβαιώσεις έχουν τεθεί στη βάση των ενεργειών ανάσχεσης, ενώ οι αρχές επιμένουν ότι η ταυτοποίηση της ακριβούς πηγής μόλυνσης είναι καθοριστική προκειμένου να αποσυρθούν τυχόν επικίνδυνα προϊόντα από την αγορά.

Τοπικές επιπτώσεις και συνέχεια

Για τη Φθιώτιδα, η υπόθεση αυτή έχει άμεση σημασία για την ασφάλεια της τροφής, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης. Οι έλεγχοι που λαμβάνουν χώρα μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινές αναστολές λειτουργίας καταστημάτων ή σε στοχευμένες ειδοποιήσεις προς καταναλωτές, ανάλογα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Στοιχείο Αριθμός Περιστατικά που απευθύνθηκαν στο νοσοκομείο Περισσότερα από 30 Εισαγωγές σε νοσοκομείο 12

Οι τοπικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας θα συνεχίσουν την ενημέρωση όσο προχωρούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση. Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση θα έχει η ταυτοποίηση της παρτίδας και η ιχνηλάτηση της διανομής της.

Συστήνεται στους πολίτες επαγρύπνηση και τήρηση των οδηγιών των υγειονομικών αρχών.