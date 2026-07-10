Μεγάλη χασισοφυτεία στη Φθιώτιδα: εντοπίστηκαν πάνω από 4.000 δενδρύλλια και έγιναν συλλήψεις

Αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν σε απομακρυσμένη ορεινή ζώνη έξω από το Ελευθεροχώρι πάνω από 4.000 δενδρύλλια κάνναβης. Τρεις αλλοδαποί προσήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. Καμένων Βούρλων, ενώ η επιχείρηση στήριξαν υπηρεσίες από Πελοπόννησο και Φθιώτιδα.

Μέγαλος εντοπισμός σε δύσβατη περιοχή του Καλλιδρόμου

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας εντόπισαν σήμερα σε ορεινή, δύσβατη ζώνη έξω από το Ελευθεροχώρι του Δήμου Λαμιέων μια πολύ μεγάλη χασισοφυτεία. Στο σημείο, που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται μακριά από μονοπάτια και θέα του κοινού, βρέθηκαν πάνω από 4.000 δενδρύλλια κάνναβης διαφόρων υψών.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης προσήχθησαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται ως υπεύθυνοι της καλλιέργειας. Οι προσαγωγές έγιναν μετά από συντονισμένη δράση που υποστηρίχτηκε από συναδέλφους υπηρεσιών της Πελοποννήσου και της Φθιώτιδας, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Η έρευνα και οι επιχειρήσεις εκρίζωσης ξεκίνησαν νωρίς το πρωί και εκτελέστηκαν έως αργά το απόγευμα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην καταστροφή των φυτών στο πεδίο.

Τοποθεσία: Ορεινή περιοχή έξω από το Ελευθεροχώρι (Καλλίδρομος), Δήμος Λαμιέων.

Ορεινή περιοχή έξω από το Ελευθεροχώρι (Καλλίδρομος), Δήμος Λαμιέων. Έκταση της καλλιέργειας: πάνω από 4.000 δενδρύλλια κάνναβης.

πάνω από δενδρύλλια κάνναβης. Προσαγωγές: τρεις αλλοδαποί (υπήκοοι Αλβανίας) στο Α.Τ. Καμένων Βούρλων.

Η μεγάλη έκταση της φυτείας και η απομονωμένη θέση της υποδεικνύουν οργανωμένο χαρακτήρα καλλιέργειας, που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών για τον εντοπισμό και την εξάρθρωσή της. Η εμπλοκή δυνάμεων από διαφορετικούς νομούς καταδεικνύει τη διαπεριφερειακή φύση της επιχείρησης.

Στοιχείο Πληροφορία Πλήθος δενδρυλλίων > 4.000 Συλλήψεις / προσαγωγές 3 αλλοδαποί (Αλβανικής υπηκοότητας) Αναφερόμενες υπηρεσίες Υποδιεύθυνση Δίωξης Καλαμάτας, υποστηρικτικές δυνάμεις από Πελοπόννησο και Φθιώτιδα

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής σημασία έχει ότι τέτοιου μεγέθους καλλιέργειες αυξάνουν τον κίνδυνο παράνομων δραστηριοτήτων και ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις εκρίζωσης σε δύσβατα σημεία απαιτούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που συμμετέχει, καθώς και ειδικό τεχνικό εξοπλισμό.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου με επιπλέον λεπτομέρειες για τα πορίσματα της έρευνας, την ποιότητα και το ακριβές μέγεθος της καλλιέργειας, καθώς και για τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν κατά των προσαχθέντων.

Η τοπική κοινωνία και οι αρχές καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αναφέρουν σε αστυνομία ή δημοτικές υπηρεσίες τυχόν ύποπτες κινήσεις ή αποθηκεύσεις υλικών σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία ανάλογων εγκαταστάσεων στο μέλλον.

Ακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης και θα ενημερώσουμε για όποια επίσημη πληροφόρηση δημοσιοποιηθεί.