Ανησυχία στη Φθιώτιδα από χαμηλή πτήση μεγάλου αεροσκάφους πάνω από κατοικημένες περιοχές

Μεγάλη άγνωστης ταυτότητας πτήση σε χαμηλό ύψος πάνω από την ανατολική Φθιώτιδα και τη βόρεια Εύβοια προκάλεσε αντιδράσεις κατοίκων· οι αρμόδιες υπηρεσίες δηλώνουν ότι δεν υπήρχε προγραμματισμός πτήσης στην περιοχή.

Έντονη ανησυχία για πτήση άγνωστου μεγάλου αεροσκάφους

Το απόγευμα του Σαββάτου κάτοικοι της ανατολικής Φθιώτιδας και της βόρειας Εύβοιας κατέγραψαν με τα κινητά τους ένα μεγάλο αεροσκάφος που πετούσε σε σχετικά χαμηλό ύψος και προκάλεσε αίσθηση λόγω του όγκου του και του μεγάλου ανοίγματος φτερών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος δεν έμοιαζε με τα συνήθη πυροσβεστικά μέσα και έκανε αρκετές μανούβρες κοντά σε κατοικημένες ζώνες, κάτι που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των περιοίκων.

Δεν υπήρχε εκείνη την ώρα ενεργή πυρκαγιά στην περιοχή που να δικαιολογεί παρουσία αεροσκάφους επιχείρησης κατάσβεσης. Για το λόγο αυτό το τοπικό μέσο επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε προγραμματισμένη πτήση.

Υπηρεσία Αποτέλεσμα επικοινωνίας Στρατός Δεν επιβεβαίωσε διατεταγμένη πτήση Πυροσβεστική Δεν υπήρχε προγραμματισμός πτήσεων για επιχειρήσεις

Οι δηλώσεις των υπηρεσιών που ελέγχθηκαν δείχνουν πως δεν καταγράφηκε από επίσημη πλευρά κάποιο προγραμματισμένο πέρασμα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η ταυτότητα και ο σκοπός της πτήσης παραμένουν προς διερεύνηση.

Τοπική ανησυχία: κάτοικοι κατέγραψαν το αεροσκάφος και ανέφεραν ότι η παρουσία του ήταν ασυνήθιστη.

κάτοικοι κατέγραψαν το αεροσκάφος και ανέφεραν ότι η παρουσία του ήταν ασυνήθιστη. Απουσία πυρκαγιάς: δεν υπήρχε ενεργό συμβάν που να δικαιολογεί αεροπορική υποστήριξη.

δεν υπήρχε ενεργό συμβάν που να δικαιολογεί αεροπορική υποστήριξη. Έλεγχος υπηρεσιών: στρατός και πυροσβεστική δεν επιβεβαίωσαν προγραμματισμένη πτήση.

Το γεγονός ότι το αεροσκάφος εκτέλεσε ελιγμούς κοντά σε κατοικημένες περιοχές είναι στοιχείο που αυξάνει το ενδιαφέρον για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος, καθώς τέτοιου είδους πτήσεις σπάνια πραγματοποιούνται πάνω από οικισμούς χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή σχετικό συντονισμό.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ενημέρωση και την ασφάλεια του εναέριου χώρου. Η τοπική κοινότητα μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για διευκρινίσεις και τυχόν ανακοινώσεις. Σε περιπτώσεις που παρατηρείται παρόμοια δραστηριότητα, οι πολίτες καλούνται να καταγράψουν την ώρα, την κατεύθυνση και, αν είναι δυνατόν, να διαβιβάσουν βίντεο ή φωτογραφίες στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος.

Η διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της συγκεκριμένης πτήσης αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση του μεγάλου αεροσκάφους πάνω από κατοικημένες ζώνες της Φθιώτιδας και της βόρειας Εύβοιας.