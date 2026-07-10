Στη Λαμία απολογήθηκαν πέντε νεαροί για το επεισόδιο που κατέληξε σε αρπαγή

Πέντε ακόμη νεαροί πέρασαν σήμερα την πόρτα των Δικαστηρίων Λαμίας για το επεισόδιο που ξεκίνησε στην Αγία Μαρίνα και κατέληξε με την αρπαγή δύο νεαρών στη Στυλίδα. Σε κάποιους επιβλήθηκαν όροι, άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Νέα εξέλιξη στη δικογραφία για το επεισόδιο Αγίας Μαρίνης - Στυλίδας

Πέντε ακόμη νεαροί που θεωρούνται εμπλεκόμενοι στη σειρά επεισοδίων που ξεκίνησε τη νύχτα της 1ης Ιουλίου στην περιοχή της Αγίας Μαρίνης και κατέληξε στην αρπαγή δύο νεαρών στη Στυλίδα, παρουσιάστηκαν σήμερα το μεσημέρι ενώπιον των δικαστικών αρχών της πόλης.

Οι κατηγορούμενοι προσήλθαν αυτοβούλως μαζί με τους συνηγόρους τους και πέρασαν από την Ανακρίτρια Λαμίας, όπου δόθηκαν καταθέσεις και περιγράφηκαν οι διαφορετικές εκδοχές για την εξέλιξη της σύγκρουσης. Η διαδικασία συμπλήρωσε την προ ημερών εξέταση άλλων τεσσάρων προσώπων που επίσης σχετίζονται με το περιστατικό.

Από την εκδίκαση προέκυψε διαφοροποιημένη μεταχείριση μεταξύ των πέντε: δύο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ στους υπόλοιπους τρείς επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική παρουσία σε Αστυνομικό Τμήμα κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και απαγόρευση προσέγγισης των παθόντων.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 1/7 στην Αγία Μαρίνα.

Κατέληξε με αρπαγή ενός 18χρονου και ενός 19χρονου στη Στυλίδα.

και ενός στη Στυλίδα. Προηγουμένως είχαν απολογηθεί τέσσερα ακόμα άτομα.

Σύμφωνα με το βούλευμα της Ανακρίτριας και την εισήγηση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας, οι επιβληθέντες όροι σχετίζονται με την ανάγκη αποφυγής νέων επεισοδίων και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης στην τοπική κοινωνία. Ο Προϊστάμενος δε, απευθύνθηκε στους κατηγορουμένους ζητώντας να συμμορφωθούν και

«να είναι φιλήσυχοι» — Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει δύο βασικά ζητήματα για τη Λαμία: πρώτον, την προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν τις επιπτώσεις της βίας σε δημόσιους χώρους και, δεύτερον, το πώς η κοινωνική ζωή της πόλης αντιμετωπίζει τέτοιες εντάσεις, ειδικά σε περιοχές με έντονη νυχτερινή δραστηριότητα και επιχειρήσεις εστίασης.

Το γεγονός ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως και συνοδεύτηκαν από νομικούς εκπροσώπους, δείχνει ότι η διαδικασία κινείται πλέον σε σταθερότερο νομικό πλαίσιο, χωρίς να δημιουργείται πρόσθετη ένταση στην κοινότητα. Ωστόσο, οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν σε τρία από τα πρόσωπα θα παρακολουθούνται ως προς την τήρησή τους από τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες.

Στοιχείο Αριθμός Απολογήθηκαν προηγουμένως 4 Απολογήθηκαν σήμερα 5 Συλληφθέντες τη νύχτα 2

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής, η υπόθεση έχει πρακτικές προεκτάσεις: οι αρχές καλούνται να διασφαλίσουν την ασφάλεια σε δρόμους και πλατείες, ενώ οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την ένταση χρειάζονται εγγυήσεις ότι η νυχτερινή ζωή της πόλης θα διεξάγεται με κανόνες και χωρίς κίνδυνο για πελάτες και εργαζομένους. Η τοπική κοινωνία αναμένει τις επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης και τη στάση των εμπλεκόμενων στη συμμόρφωση με τους επιβληθέντες όρους.