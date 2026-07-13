Εντοπίστηκε φυτεία 4.670 δενδρυλλίων κάνναβης στο όρος Καλλιδρομίου — τρεις συλλήψεις

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων εξάρθρωσαν μεγάλη φυτεία σε δασική έκταση της Φθιώτιδας. Κατασχέθηκαν αυτοσχέδια αποξηραντήρια, όπλο και εξοπλισμός άρδευσης. Τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Μεγάλη επιχείρηση σε δασική περιοχή της Φθιώτιδας

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, οδήγησε στον εντοπισμό μεγάλης φυτείας κάνναβης σε δασική περιοχή του νομού Φθιώτιδας, στο όρος Καλλιδρόμιο. Στον χώρο βρέθηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 4.670 δενδρύλλια, σε διαμορφωμένο τμήμα έκτασης περίπου 25 στρεμμάτων.

Στην επιχείρηση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 50, 38 και 33 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Η αστυνομία εκτιμά ότι το προσδοκώμενο κέρδος από την πώληση της παραγωγής ξεπερνά τα 9.000.000 ευρώ.

Ευρήματα και υποδομή στην εγκατάσταση

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η φυτεία λειτουργούσε σε επίπεδα, με υποδομές αυτοσχεδιασμένης παραγωγής και αποθήκευσης. Στον χώρο βρέθηκαν:

τρία αυτοσχέδια αποξηραντήρια για την επεξεργασία της κάνναβης

για την επεξεργασία της κάνναβης σκηνές και εξοπλισμός διαβίωσης των δραστών

μια αυτοσχέδια δεξαμενή νερού για άρδευση

για άρδευση φωτοβολταϊκό πάνελ για παροχή ρεύματος

ποσότητα κάνναβης 412 γραμμαρίων

ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες και 22 φυσίγγια

Στοιχείο Ποσότητα / Περιγραφή Εμβαδόν φυτείας ≈ 25 στρέμματα Αριθμός φυτών 4.670 δενδρύλλια Συλληφθέντες 3 (ηλικίες 50, 38, 33 ετών) Κατασχεθέν υλικό αποξηραντήρια, εξοπλισμός διαβίωσης, δεξαμενή, φωτοβολταϊκό, όπλο, 412γρ. κάνναβης Εκτιμώμενο όφελος > 9.000.000 ευρώ

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η παρουσία μεγάλης και οργανωμένης εγκατάστασης σε δασική έκταση έχει πολλαπλές επιπτώσεις για την περιοχή. Η άρδευση σε ευαίσθητες δασικές ζώνες και η χρήση αυτοσχέδιων δεξαμενών μπορεί να επηρεάσει το υδρολογικό ισοζύγιο και την τοπική βιοποικιλότητα. Επιπλέον, η ύπαρξη εγκαταστάσεων σε απομονωμένες περιοχές αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, με στόχο να διαλευκανθεί το δίκτυο υποστήριξης της φυτείας και τυχόν διασυνδέσεις με άλλες περιοχές. Οι συλληφθέντες έχουν ήδη προσαχθεί στον εισαγγελέα, ενώ εξετάζονται και τυχόν περιπτώσεις παράνομης απόληψης νερού ή καταστροφής του δάσους.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εξέλιξη αυτή επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης και συνεργασίας με τις αστυνομικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ύποπτες κινήσεις ή εξοπλισμός σε απομακρυσμένα σημεία.

Σημείωση: Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η αστυνομία ενημέρωσε ότι θα δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.