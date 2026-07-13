Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στη Φθιώτιδα αυτή την εβδομάδα — περιοχές και ώρες

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε για εργασίες που θα επιφέρουν προγραμματισμένες διακοπές σε σημεία των Δήμων Λαμιέων, Καμένων Βούρλων, Λοκρών και Δομοκού. Αναλυτικά ώρες και περιοχές για να προγραμματίσουν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις.

Ο προγραμματισμός των εργασιών και η επίπτωση στην καθημερινότητα

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποίησε το πρόγραμμα των προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης για την εβδομάδα που αρχίζει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026. Οι παρεμβάσεις αφορούν σημεία στους Δήμους Λαμιέων, Καμένων Βούρλων, Λοκρών και Δομοκού και γίνονται για τεχνικούς λόγους. Η ανακοίνωση απευθύνεται σε δημότες, επιχειρήσεις, αγρότες και διαχειριστές φωτοβολταϊκών, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες και τις υποδομές.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για εργασίες συντήρησης/παρεμβάσεων και ότι οι χρόνοι που ανακοινώθηκαν ενδέχεται να τροποποιηθούν —συνήθως προς τα κάτω— ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, να υπάρξει μικρή καθυστέρηση εφόσον προκύψουν τεχνικά ζητήματα.

Αναλυτικό πρόγραμμα διακοπών

Ημερομηνία Ώρες Δήμος / Περιοχή 13/7/2026 08:00–08:15, 15:00–15:15 Καμένα Βούρλα — Κοινότητα Αγ. Χαραλάμπους 13/7/2026 08:00–15:00 Καμένα Βούρλα — Αντλιοστάσια Μώλου, επιλεγμένες επιχειρήσεις & Φ/Β 13/7/2026 08:00–15:00 Λαμιέων — Εργατικές Κατοικίες Καλλυβίων και γύρω οδοί 13/7/2026 08:00–16:00 Λαμιέων — οδός Βύρωνος 26 14/7/2026 08:00–08:15, 11:00–11:15 Λοκρών — περιοχή Αταλάντης (από Τράπεζα Πειραιώς προς έξοδο) 14/7/2026 08:00–11:15 Λοκρών — οικίες γύρω από Αγία Σοφία, Τυροκομείο Βουρδονικόλα & αρδευτικά/Φ/Β 14/7/2026 08:00–15:00 Δομοκού — Άνω Αγόριανη, αρδευτικά & ΑΠΕ σε πολλές ζώνες 14/7/2026 εναλλαγές ενάρξεων/λήξεων Δομοκού — Ομβριακή, Παναγία, Μακρυράχη, Περιβόλι 13–15/7/2026 08:00–16:00 Λαμιέων — οδοί Ξενοφώντος 1, Πλάτωνος 4, Αργοναυτών 6 και Μεγάλη Βρύση (καταστήματα/οικίες)

Οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης.

Επηρεάζονται τόσο οικιακοί καταναλωτές όσο και αρδευτικά συστήματα και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν ελαφρώς για τεχνικούς λόγους.

Για τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών είναι σημαντικό να λάβουν προληπτικά μέτρα: να αποσυνδέσουν ευαίσθητες ηλεκτρικές συσκευές, να εξασφαλίσουν αποθέματα νερού/τροφίμων σε επιχειρήσεις εστίασης και να ενημερώσουν εγκαταστάτες/διαχειριστές φωτοβολταϊκών για πιθανές επιπτώσεις στην παραγωγή ή στη λειτουργία αντλιοστασίων.

Η υπηρεσία προειδοποίησης υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών οι διακοπές μπορεί να διαρκέσουν λίγο παραπάνω. Οι πολίτες που χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στις τοπικές τεχνικές υπηρεσίες ή στην εξυπηρέτηση πελατών του ΔΕΔΔΗΕ.