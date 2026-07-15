Νέα και αναβαθμισμένες βιβλιοθήκες σε σχολεία της Φθιώτιδας εντός του προγράμματος του Υπ. Παιδείας

Μια νέα σχολική βιβλιοθήκη ιδρύεται στα Καμένα Βούρλα και τέσσερις βιβλιοθήκες στη Λαμία θα αναβαθμιστούν στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.

Αναβάθμιση και νέες δομές για την ανάγνωση στις σχολικές μονάδες της Φθιώτιδας

Με κοινή απόφαση του υπουργείου Παιδείας προωθείται η ίδρυση 252 νέων σχολικών βιβλιοθηκών και η αναβάθμιση 400 ήδη υπαρχουσών σε σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας και της καλλιέργειας κριτικής σκέψης. Στη Φθιώτιδα, η απόφαση προβλέπει τη δημιουργία μίας νέας βιβλιοθήκης και την αναβάθμιση τεσσάρων υπαρχουσών, με άμεσες επιπτώσεις στην εκπαιδευτική καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ίδρυση βιβλιοθήκης στο Ημερήσιο Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων και η αναβάθμιση των βιβλιοθηκών σε τέσσερις σχολικές μονάδες της Λαμίας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο Σύστημα Σχολικών Βιβλιοθηκών που στοχεύει στη συστηματική υποστήριξη των σχολικών δομών με πόρους και λειτουργικές παρεμβάσεις.

Για τους κατοίκους και τις σχολικές κοινότητες της περιοχής, οι αλλαγές αυτές έχουν πρακτικές συνέπειες: βελτίωση της πρόσβασης σε έντυπο και ψηφιακό υλικό, ενίσχυση των δυνατότητων σχολικών δραστηριοτήτων με φιλαναγνωστικό χαρακτήρα και υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η αναβάθμιση υποδηλώνει επίσης πιθανές παρεμβάσεις σε εξοπλισμό, οργάνωση και λειτουργία των βιβλιοθηκών υπό το νέο πλαίσιο του συστήματος.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σχολικές μονάδες της Φθιώτιδας που εμπλέκονται στην απόφαση:

Σχολική Μονάδα Ενέργεια Ημερήσιο Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων Ίδρυση νέας βιβλιοθήκης 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Λαμίας Αναβάθμιση 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαμίας Αναβάθμιση 6ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας Αναβάθμιση 8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας Αναβάθμιση

Οι τοπικές σχολικές μονάδες, καθώς και οι δημοτικές και εκπαιδευτικές αρχές, καλούνται να συντονίσουν την εφαρμογή των μέτρων με το υπουργείο και το νέο Σύστημα Σχολικών Βιβλιοθηκών, ώστε οι παρεμβάσεις να αποδώσουν γρήγορα και συστηματικά. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναμένουν υποστήριξη στην οργάνωση του υλικού και στην αξιοποίηση της βιβλιοθήκης ως εργαλείου διδακτικής διαδικασίας.

Σημαντικό για γονείς και μαθητές είναι να γνωρίζουν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στοχεύουν όχι μόνο στη διάθεση περισσότερων βιβλίων, αλλά και στην προώθηση προγραμμάτων ανάγνωσης, στη δημιουργία χώρων μελετής και στην ενίσχυση ψηφιακών πόρων όπου απαιτείται. Η υλοποίηση θα καθορίσει το τελικό εύρος των οφελών για κάθε σχολική κοινότητα.

Σε επόμενο στάδιο αναμένονται λεπτομέρειες για τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης των έργων, καθώς και για πιθανές επιπλέον υποστηρικτικές δράσεις που θα συνοδεύσουν τις νέες και αναβαθμισμένες βιβλιοθήκες.