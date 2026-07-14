Α.Σ.Ε.Π. 6Κ/2026: δύο μόνιμες θέσεις εργασίας στη Φθιώτιδα — πότε λήγει η προθεσμία

Εκδόθηκε η προκήρυξη 6Κ/2026 που περιλαμβάνει συνολικά 315 θέσεις· στη Φθιώτιδα προβλέπονται μία θέση για ιατρό εργασίας στη Λαμία και μία θέση ΤΕ Νοσηλευτικής στο Δομοκό. Οι αιτήσεις ηλεκτρονικά από 21/7 έως 5/8/2026.

Προκήρυξη 6Κ/2026 και θέσεις στη Φθιώτιδα

Το Α.Σ.Ε.Π. ανακοίνωσε την έκδοση της προκήρυξης 6Κ/2026, η οποία αφορά την πλήρωση συνολικά 315 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου. Στη Φθιώτιδα προβλέπονται δύο (2) θέσεις:

ΠΕ Ιατρών (ειδικότητα: Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος) — 1 θέση (Δήμος Λαμιέων)

(ειδικότητα: Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος) — 1 θέση (Δήμος Λαμιέων) ΤΕ Νοσηλευτικής — 1 θέση (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παράρτημα Δομοκού)

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας περιλαμβάνεται επίσης άλλη μία θέση ΤΕ Νοσηλευτικής για το παράρτημα της Εύβοιας (Αυλίδα). Στα λοιπά όρια της Περιφέρειας Στερεάς αναφέρονται θέσεις σε Βοιωτία και Φωκίδα, όπως λεπτομερώς καταγράφονται στα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης.

Διαδικασία υποβολής και προθεσμία

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην προκήρυξη (Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτημα Β΄). Η διαδικασία υποβολής ξεκινά την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 08:00 και λήγει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στις 14:00.

Δικαιολογητικά και επαλήθευση προσόντων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και κριτήρια των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π., όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της προκήρυξης.

Περιφέρεια / Νομός Θέση Φορέας Φθιώτιδα ΠΕ Ιατρών (Ιατρική της Εργασίας) Δήμος Λαμιέων Φθιώτιδα ΤΕ Νοσηλευτικής Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Στ. Ελλάδας (Δομοκός)

Τα πλήρη Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Φθιώτιδας

Η προκήρυξη δίνει ευκαιρίες για μόνιμη απασχόληση σε ειδικότητες που αφορούν την υγεία και την πρόνοια στην τοπική κοινωνία. Η θέση ιατρού εργασίας στη Λαμία μπορεί να ενισχύσει υπηρεσίες πρόληψης και προστασίας στους χώρους εργασίας του Δήμου, ενώ η θέση νοσηλευτή/νοσηλεύτριας στο παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στον Δομοκό ενισχύει δομές φροντίδας ευάλωτων ομάδων στην περιοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τα κριτήρια συμμετοχής και τα τυπικά προσόντα στην προκήρυξη, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υποβολής δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν αποκλεισμοί λόγω ελλιπούς αιτήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες και για πρόσβαση στα Φ.Ε.Κ. οι αιτούντες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.