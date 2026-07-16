Συναγερμός στη Φθιώτιδα μετά από 35 κρούσματα σαλμονέλας και έρευνες για μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου

Υγειονομικές και κτηνιατρικές αρχές σε συνεργασία με ΕΟΔΥ και Περιφέρεια Στερεάς ερευνούν την πηγή μόλυνσης που οδήγησε δεκάδες ασθενείς στο Νοσοκομείο Λαμίας. Συστάσεις προς καταναλωτές και ελέγχοι σε καταστήματα εστίασης σε εξέλιξη.

Εντατικοί έλεγχοι και ιχνηλάτηση μετά τις νοσηλείες στη Λαμία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές στη Φθιώτιδα μετά τον εντοπισμό 35 κρουσμάτων σαλμονέλας, που οδήγησαν δεκάδες πολίτες στις εφημερίες και σε νοσηλεία στο Νοσοκομείο Λαμίας. Η έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης εξελίσσεται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΕΟΔΥ και των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχει εντοπιστεί κεντρικός προμηθευτής κοτόπουλου και στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται δύο εταιρείες. Οι αρχές προχωρούν σε εργαστηριακές αναλύσεις και διαδικασία ιχνηλάτησης για να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο της διακίνησης συνέβη η επιμόλυνση.

«συμπληρώνοντας πως οι προσελεύσεις ασθενών στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας συνεχί»

Οι δημόσιοι κτηνίατροι απευθύνουν αυστηρή σύσταση προς τους καταναλωτές: να αποφύγουν προσωρινά την κατανάλωση νωπού κοτόπουλου που διατέθηκε στην αγορά της Φθιώτιδας, ανεξαρτήτως προέλευσης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι εργαστηριακές απαντήσεις. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει εξέταση των προϊόντων και δειγματοληψία στις σχετικές επιχειρήσεις εστίασης.

Από τις μαρτυρίες των ασθενών, οι έρευνες επικεντρώνονται σε περίπου πέντε έως έξι καταστήματα εστίασης όπου καταναλώθηκαν γεύματα με κοτόπουλο. Το γεγονός ότι οι πάσχοντες δεν συνδέονται μεταξύ τους και δεν συμμετείχαν σε κοινό γεύμα ενισχύει το ενδεχόμενο διακίνησης της ίδιας μολυσμένης παρτίδας σε διαφορετικά σημεία της αγοράς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν επίσης καλλιέργειες κοπράνων σε εργαζόμενους των υπό διερεύνηση καταστημάτων, για να εντοπιστούν ενδεχόμενοι ασυμπτωματικοί φορείς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κανένα θετικό αποτέλεσμα από αυτά τα δείγματα.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Φθιώτιδας

Η τοπική κοινότητα καλείται να παραμείνει σε εγρήγορση: οι επιδημιολογικοί και κτηνιατρικοί έλεγχοι μπορούν να διαρκέσουν μέρες έως εβδομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες των εργαστηριακών εξετάσεων και την επιτυχία της ιχνηλάτησης. Αναμένονται επίσημες ενημερώσεις εφόσον διαπιστωθεί ότι η ύποπτη παρτίδα έχει διακινηθεί εκτός νομού.

Αποφύγετε την κατανάλωση νωπού κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι νεωτέρας.

την κατανάλωση νωπού κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι νεωτέρας. Σε περίπτωση συμπτωμάτων (διάρροια, πυρετός, εμετός), επικοινωνήστε με το Κέντρο Υγείας ή το Νοσοκομείο Λαμίας.

(διάρροια, πυρετός, εμετός), επικοινωνήστε με το Κέντρο Υγείας ή το Νοσοκομείο Λαμίας. Επιχειρήσεις εστίασης: συνεργαστείτε με τις ελεγκτικές αρχές και προσκομίστε ό,τι στοιχεία διακίνησης απαιτηθούν.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης δράσης μεταξύ υγειονομικών, κτηνιατρικών υπηρεσιών και φορέων διαχείρισης της αγοράς τροφίμων, ώστε να περιοριστεί η διασπορά και να προστατευτεί η δημόσια υγεία στην περιοχή.

Στοιχείο Πληροφορία Επιβεβαιωμένα κρούσματα 35 Κύριος τόπος νοσηλείας Νοσοκομείο Λαμίας Εντοπισμός προμηθευτή Κεντρικός προμηθευτής κοτόπουλου, 2 εταιρείες υπό έλεγχο Καταστήματα υπό έρευνα Περίπου 5–6 σημεία εστίασης Αρμόδιοι φορείς Περιφέρεια Στερεάς, ΕΟΔΥ, κτηνιατρικές υπηρεσίες

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις από τις επίσημες υπηρεσίες μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αναλύσεις και διευκρινιστούν τα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης. Η συνεργασία πολιτών και επιχειρήσεων με τις αρχές κρίνεται κρίσιμη για την ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.