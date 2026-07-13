Συναγερμός στη Λαμία: Εργαστηριακά επιβεβαιωμένη σαλμονέλα και 12 νοσηλείες

Πάνω από 20 θεράποντες στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας· ο ΕΟΔΥ και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας ξεκινούν ελέγχους σε καταστήματα.

Έλεγχοι και προληπτικά μέτρα μετά τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία μετά τις δεκάδες προσέλευσεις πολιτών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, πάνω από 20 άτομα επισκέφθηκαν τα Επείγοντα με διάρροια, εμετούς και πυρετό και 12 από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Το νοσηλευτικό ίδρυμα προχώρησε σε εργαστηριακές εξετάσεις και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την παρουσία σαλμονέλας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, κατόπιν τούτου ειδοποιήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο οποίος μετέφερε την πληροφορία στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας για να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι στην περιοχή.

«Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και ενημέρωσε σχετικά τον ΕΟΔΥ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε καταστήματα τροφίμων και χώρους εστίασης, αναζητώντας την πιθανή πηγή της μόλυνσης. Η ταχεία παρέμβαση των αρχών έχει ως στόχο να περιορίσει τη διασπορά και να αποτρέψει νέα κρούσματα, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες. Ο εντοπισμός πηγής και η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων θεωρούνται κρίσιμα για την ασφάλεια των κατοίκων.

Περισσότεροι από 20 ασθενείς προσήλθαν στα Επειγοντα.

ασθενείς προσήλθαν στα Επειγοντα. 12 άτομα νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία.

άτομα νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία. ΕΟΔΥ και Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας ξεκινούν ελέγχους σε καταστήματα.

Σε τοπικό επίπεδο, οι γιατροί συστήνουν σε όσους παρουσιάζουν συμπτώματα να απευθύνονται άμεσα στο νοσοκομείο, να τηρούν μέτρα ενυδάτωσης και ατομικής υγιεινής και να αποφεύγουν την παρασκευή ή κατανάλωση τροφίμων που μπορεί να έχουν εκτεθεί μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Οι αρχές υγείας θα ανακοινώσουν περαιτέρω οδηγίες και ενδεχόμενα αποτελέσματα ελέγχων μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα.

Στοιχείο Αριθμός Προσέλευση στα Επείγοντα >20 Νοσηλευόμενοι 12

Οι πολίτες της Λαμίας καλούνται να διατηρήσουν ψυχραιμία αλλά και επαγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών και να ενημερώνουν τις υπηρεσίες σε περίπτωση νέων κρουσμάτων ή υποψίας έκθεσης σε μολυσμένα τρόφιμα.