Κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία: κατάσταση υπό έλεγχο αλλά με 22 επιβεβαιωμένα περιστατικά

Οι υγειονομικές αρχές της Περιφέρειας αναφέρουν 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λαμία, με 12 νοσηλευόμενους· συνεχίζονται οι έλεγχοι στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα καταστήματα εστίασης.

Εξελίξεις για την έξαρση σαλμονέλωσης στη Λαμία

Η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλωσης που κινητοποίησε τις υγειονομικές υπηρεσίες στη Λαμία φαίνεται να βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 περιστατικά, ενώ 12 ασθενείς συνεχίζουν να νοσηλεύονται στη μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Η διερεύνηση ξεκίνησε μετά από μαζικές προσέλευσεις πολιτών με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο. Τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα οδήγησαν τις αρχές στην υπόθεση κοινής πηγής μόλυνσης στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, με διερεύνηση προμηθειών και καταστημάτων εστίασης στην πόλη.

Στο πλαίσιο της αντίδρασης των αρχών, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Υγείας, του αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας, του αρμόδιου για την αγροτική οικονομία και υπηρεσιακών στελεχών. Η Περιφέρεια γνωστοποίησε ότι το νοσοκομείο προχώρησε στην εργαστηριακή ταυτοποίηση του βακτηρίου και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ δείγματα έχουν αποσταλεί για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι η κατάσταση των νοσηλευόμενων είναι γενικά καλή και ο μεγαλύτερος αριθμός αφορά νεαρές ηλικίες. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, οι περισσότεροι εκ των νοσηλευόμενων, που είναι κάτω των 30 ετών, αναμένονται να λάβουν εξιτήριο σύντομα, με εκτίμηση για εξόδους από το νοσοκομείο ήδη από την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Φθιώτιδας. Επιπλέον, μικτά κλιμάκια πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης της Λαμίας, στο πλαίσιο της εντοπισμού πιθανών πηγών μόλυνσης και της αποφυγής νέων κρουσμάτων.

Ακολουθείται μια σειρά από μέτρα και συστάσεις για την προστασία του κοινού:

Εντατικοί εργαστηριακοί έλεγχοι των δειγμάτων που έχουν ληφθεί.

Επιτόπιοι έλεγχοι σε καταστήματα εστίασης και συστήματα εφοδιασμού.

Προ ειδοποίηση και ενημέρωση του κοινού για συμπτώματα και προληπτικά μέτρα.

«Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνει ότι το φαινόμενο είναι υπό έλεγχο και βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης.»

Η δημόσια ενημέρωση παραμένει κρίσιμη: η έγκαιρη αναφορά συμπτωμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και η τήρηση κανόνων βασικής υγιεινής στην προετοιμασία και κατανάλωση τροφίμων θα περιορίσουν τον κίνδυνο νέων περιστατικών. Οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται από επίσημες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και τις τυχόν επιπλέον συστάσεις.

Δείκτης Αριθμός Επιβεβαιωμένα κρούσματα 22 Νοσηλευόμενοι 12

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή· οι υπηρεσίες υγείας διαβεβαιώνουν ότι παραμένουν σε επιφυλακή και ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς αιτίες και η έκταση του φαινομένου.