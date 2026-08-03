Φωτιές στην περιοχή: καταστροφές, συλλήψεις και ανησυχία για ανεμογεννήτριες

Πυρκαγιές σε Βοιωτία, Αττική και Φθιώτιδα συνεχίζουν να καταστρέφουν δασικές εκτάσεις και να απειλούν οικισμούς. Δύο συλλήψεις για την εστία στη Βοιωτία, ενώ οι αρχές αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην ευρύτερη περιοχή

Πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Βοιωτία και επεκτάθηκαν σε τμήματα της Αττικής και της Φθιώτιδας παραμένουν ενεργές, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να δίνουν μάχη για τον περιορισμό τους. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, ένα από τα κύρια μέτωπα έχει πλήξει την περιοχή του Πόρτο Γερμενό, όπου οι φλόγες κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα φυσικού περιβάλλοντος και προκάλεσαν καταστροφές σε κατοικίες.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βοιωτία συνεχίζεται για 3η ημέρα και, όπως αναφέρεται, το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό ξεπέρασε τα 100 χλμ, απειλώντας οικισμούς και αναγκάζοντας αρχές να εκδώσουν μηνύματα εκκένωσης σε πολλές περιοχές. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν δυσχεράνει τις προσπάθειες κατάσβεσης και προκαλούν διαρκείς αναζωπυρώσεις.

«Πύρινος εφιάλτης» στο Πόρτο Γερμενό

Στην περιοχή της Βοιωτίας, προέκυψαν ποινικές εξελίξεις για το περιστατικό: οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις — ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού και ενός εργολάβου που ενεπλάκησαν στην κατασκευή του ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κατηγορούνται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται.

Κατά την ανάκριση, η πιθανή αιτία που συνδέεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς είναι η ταλάντωση αγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο, με σπινθήρες που κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την ανάφλεξη.

Οι συνέπειες για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής είναι άμεσα πρακτικές: κινδύνους για κατοικίες, ανάγκη επιτήρησης υποδομών και εκκενώσεων, αλλά και μακροχρόνια επιπτώσεις στο οικοσύστημα από τις εκτεταμένες καύσεις. Η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία συντονίζουν επιχειρήσεις με επίγεια μέσα και εναέρια μέσα όπου είναι διαθέσιμα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες να περιοριστούν τα μέτωπα πριν επεκταθούν περαιτέρω.

Κύρια μέτωπα: Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, περιοχές Αττικής και Φθιώτιδας

Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, περιοχές Αττικής και Φθιώτιδας Δικαστική εξέλιξη: δύο συλλήψεις για την εστία στη Βοιωτία

δύο συλλήψεις για την εστία στη Βοιωτία Κύρια αιτία υπό διερεύνηση: σπινθήρες από δίκτυο μεταφοράς που συνδέεται με ανεμογεννήτριες

Για τους κατοίκους της Φθιώτιδας, η άμεση ενημέρωση και η τήρηση των εντολών πολιτικής προστασίας είναι κρίσιμη. Συνιστάται επαγρύπνηση στις περιοχές πλησίον δασικών εκτάσεων, προετοιμασία για πιθανές εντολές εκκένωσης και αποφυγή μετακίνησης με ιδιωτικά οχήματα στα σημεία όπου επιχειρούν οι δυνάμεις για να μην παρεμποδίζεται το έργο τους.

Σημείο Κατάσταση (αναφορά) Πόρτο Γερμενό Εκτεταμένες καταστροφές, μέτωπο > 100 χλμ Βοιωτία Προέλευση φωτιάς, δικαστικές ενέργειες Φθιώτιδα Ενεργές δυνάμεις πυρόσβεσης, απειλή για οικισμούς

Οι τοπικές αρχές θα ενημερώνουν διαρκώς για νέα δεδομένα. Κάθε πληροφορία για ζημιές ή ανάγκη βοήθειας πρέπει να μεταβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η προστασία της ζωής και η ασφάλεια των κατοίκων παραμένουν πρώτη προτεραιότητα.