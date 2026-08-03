Μαίνονται οι φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα — δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά

Τιτάνια επιχείρηση κατάσβεσης σε δυτική Αττική, Βοιωτία και περιοχές της Φθιώτιδας. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και σχηματίστηκε δικογραφία με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Εκτεταμένες καταστροφές και δικαστική διερεύνηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση πυρόσβεσης που καλύπτει περιοχές της Δυτικής Αττικής, της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας, με τις τοπικές δυνάμεις να παλεύουν να ανακόψουν την επέκταση των μετώπων. Κατά τις πληροφορίες, οι αναζωπυρώσεις και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ εκτεταμένες ζημιές έχουν καταγραφεί στο φυσικό περιβάλλον και σε οικισμούς.

Στην ευρύτερη ζώνη του Πόρτο Γερμενού έχουν καταστραφεί σπίτια και χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές. Η φωτιά που ξεκίνησε σε περιοχή της Βοιωτίας επεκτάθηκε γρήγορα και έφτασε μέχρι τμήματα της Αττικής, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις κατά μήκος της κορυφογραμμής του Κιθαιρώνα.

«Πύρινος εφιάλτης» στο Πόρτο Γερμενό: Δύο συλλήψεις για την φωτιά – Προκλήθηκε από σπινθήρες ανεμογεννητριών

Για την υπόθεση έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις: πρόκειται για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, καθώς και για τον εργολάβο που ανέλαβε την κατασκευή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διωκτικές αρχές τους κατηγορούν για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία και για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται.

Αίτια και τοπικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, η εστία που θεωρείται «σημείο μηδέν» στη Βοιωτία συνδέεται με ταλάντωση αγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που συνδέει ανεμογεννήτριες με το κεντρικό δίκτυο. Η ταλάντωση προκάλεσε σπινθήρες που έπεσαν στο έδαφος και πυροδότησαν τη φωτιά. Μέσα σε λίγες ώρες το μέτωπο επεκτάθηκε σε γειτονικές περιοχές και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Σημαντικές πρακτικές συνέπειες για τους κατοίκους περιλαμβάνουν:

Συνεχής ενεργοποίηση μηνυμάτων 112 για ενδεχόμενες εκκενώσεις.

για ενδεχόμενες εκκενώσεις. Απειλή για οικισμούς που βρίσκονται κοντά στα ενεργά μέτωπα.

Μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση από την καταστροφή δασικών εκτάσεων και αγροτικών γαιών.

Τι σημαίνει για τη Φθιώτιδα

Για τους κατοίκους της Φθιώτιδας, η κατάσταση επιφέρει άμεσα ζητήματα ασφάλειας και επιτήρησης: ανάγκη για ετοιμότητα σε ενδεχόμενες εκκενώσεις, περιορισμούς στην τοπική κυκλοφορία και αυξημένη παρουσία δυνάμεων σε νευραλγικά σημεία. Η καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος θα έχει μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, ιδίως σε περιοχές με αγροτική δραστηριότητα και τουρισμό.

Οι αρχές Πολιτικής Προστασίας ενημερώνουν πως η προτεραιότητα παραμένει η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποφυγή νέων εξάπλωσεων. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν τα μηνύματα της Πυροσβεστικής και τις οδηγίες του 112 και των τοπικών αρχών.

Περιοχές Κατάσταση Πόρτο Γερμενό Σοβαρές υλικές ζημιές, σπίτια καμένα Κιθαιρώνας / Βενίζα Μακρινή διάδοση στο ορεινό μέτωπο Βοιωτία (σημείο μηδέν) Προέλευση φωτιάς - ηλεκτρολογική βλάβη σε δίκτυο

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται από τις διωκτικές και τις δασοπυροσβεστικές αρχές, ενώ οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν την προσέγγιση στα ενεργά μέτωπα και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες. Η διερεύνηση για τα αίτια συνεχίζεται, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για το περιστατικό και τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν.

Show Time CY — Ανταπόκριση από τη Φθιώτιδα.