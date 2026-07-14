Ανησυχία από μεγάλο αεροσκάφος που πέταξε χαμηλά πάνω από την Ανατολική Φθιώτιδα

Μάρτυρες κατέγραψαν μεγάλο αεροπλάνο να κάνει μανούβρες κοντά σε κατοικημένες περιοχές της Ανατολικής Φθιώτιδας και της Βόρειας Εύβοιας, ενώ στρατός και πυροσβεστική δήλωσαν ότι δεν είχαν δρομολογήσει πτήση στην περιοχή.

Πτήση που προκάλεσε αντιδράσεις και ερωτήματα

Το απόγευμα της Κυριακής 12 Ιουλίου, κάτοικοι και λουόμενοι στην περιοχή της Ανατολικής Φθιώτιδας και της Βόρειας Εύβοιας εντόπισαν ένα μεγάλο αεροσκάφος να πετάει σε χαμηλό ύψος και να εκτελεί αρκετές μανούβρες κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Πολλοί από τους αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουν με βίντεο την πτήση, που σε εμφάνιση προσομοιάζει με στρατιωτικό αεροσκάφος, αλλά όπως επισημαίνουν δεν είχε τα χαρακτηριστικά των ειδικών πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Οι μάρτυρες υπογράμμισαν ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε ενεργή πυρκαγιά στην περιοχή, γεγονός που ενίσχυσε την έκπληξη και την ανησυχία για τη φύση και τη σκοπιμότητα της πτήσης. Η παρουσία του μεγάλου αεροσκάφους κοντά σε οικισμούς προκάλεσε ερωτήματα για την ασφάλεια και τον θόρυβο, ειδικά σε σημεία όπου η διέλευση σε τέτοιο χαμηλό ύψος δεν είναι συνηθισμένη.

Απαντήσεις από τις αρχές

Αρμόδιες υπηρεσίες κλήθηκαν για διευκρινίσεις. Όπως μετέδωσε τοπικό μέσο, τόσο ο στρατός όσο και η πυροσβεστική δήλωσαν ότι δεν είχε δοθεί διαταγμένη πτήση στην περιοχή εκείνη τη στιγμή. Η απουσία καταγεγραμμένης επιχείρησης πυρόσβεσης ή άλλης οργανωμένης δραστηριότητας αφήνει ανοικτά τα ερωτήματα για το αν επρόκειτο για εκπαιδευτική, στρατιωτική ή άλλη ιδιωτική πτήση.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Η παρουσία μεγάλων αεροσκαφών σε χαμηλό ύψος κοντά σε κατοικημένες περιοχές έχει πρακτικές και ψυχολογικές επιπτώσεις για τους κατοίκους: από την άμεση όχληση και τον φόβο μέχρι την ανάγκη για ξεκάθαρη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Σημαντικά θέματα που ανακύπτουν για τους πολίτες της περιοχής είναι:

η ενημέρωση για τον σκοπό της πτήσης,

η ασφάλεια των κατοικημένων περιοχών και των λουόμενων,

η πιθανή επίπτωση σε περιουσίες και περιβάλλον από χαμηλές διελεύσεις.

Στοιχεία του περιστατικού

Ημερομηνία Περιοχές Απάντηση αρχών 12/7/2026 (απόγευμα) Ανατολική Φθιώτιδα, Βόρεια Εύβοια Στρατός και πυροσβεστική: δεν υπήρξε διατεταγμένη πτήση

Στη διάθεση των κατοίκων υπάρχουν βίντεο και καταγραφές που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τοπικές σελίδες, τα οποία βοηθούν στον προσδιορισμό του τύπου και της πορείας του αεροσκάφους. Ωστόσο, χωρίς επίσημη τεχνική αξιολόγηση δεν είναι δυνατή η ακριβής ταυτοποίηση της κατηγορίας του αεροσκάφους.

Για τους κατοίκους της Φθιώτιδας και της Βόρειας Εύβοιας, η περίπτωση αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τοπικών φορέων και πολιτών σε περιπτώσεις μη συνηθισμένων πτήσεων, ώστε να περιορίζονται η ανησυχία και η παραπληροφόρηση. Οι πολίτες που έχουν εικόνες ή επιπλέον στοιχεία καλό είναι να τα διατηρούν και, εφόσον θεωρήσουν απαραίτητο, να τα κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Σημείωση: Το περιστατικό τεκμηριώνεται από καταγραφές μαρτύρων και τοπική αναφορά. Δεν υπάρχουν προς το παρόν επίσημες ανακοινώσεις που να επιβεβαιώνουν τον τύπο του αεροσκάφους πέραν των δηλώσεων ότι δεν πρόκειται για πυροσβεστικό.