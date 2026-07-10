Εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ — νέα ένταση μετά τις αμερικανικές επιθέσεις

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές γύρω από την πόλη Μπουσέρ, με ιρανικές αρχές να δηλώνουν ότι διερευνάται η προέλευσή τους. Το περιστατικό εμφανίζεται μετά από αντίστοιχες αμερικανικές επιχειρήσεις που προηγήθηκαν.

Νέος συναγερμός στην επαρχία Μπουσέρ του νότιου Ιράν μετά από μαρτυρίες κατοίκων για εκρήξεις που ακούστηκαν το βράδυ της Πέμπτης και λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκαν από τον κυβερνήτη της περιοχής, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Στην πρώτη επίσημη ανακοίνωση, ο κυβερνήτης ανέφερε ότι οι ήχοι καταγράφηκαν σε Μπουσέρ και Τσογκαντάκ και ότι δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί εάν προήλθαν από συστήματα αεράμυνας, από επίθεση με εχθρικό βλήμα ή από εμπλοκή ενός εχθρικού drone. Η έρευνα για την οριστική αιτία συνεχίζεται.

«Το αν ο ήχος που ακούστηκε προερχόταν από την άμυνα των ενόπλων δυνάμεων, από εχθρικό βλήμα που χτύπησε τις περιοχές ή από εχθρικό drone που έγινε στόχος, εξακολουθεί να διερευνάται και η οριστική αιτία της δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί»

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, μία πληροφορία που αυξάνει την ανησυχία σε διεθνές επίπεδο λόγω των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια μιας πυρηνικής εγκατάστασης. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή ζημιές στον ίδιο τον σταθμό.

Το γεγονός καταγράφεται σε συνέχεια συντονισμένων επιθέσεων των ΗΠΑ στο ιρανικό έδαφος τις προηγούμενες ημέρες, όπως μετέδωσαν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι χθεσινές εκρήξεις σημειώθηκαν μεταξύ άλλων σε Μπαντάρ Αμπάς και Σίρικ, περιοχές που είχαν ήδη στοχοποιηθεί σε πρόσφατες αμερικανικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι ορισμένοι ήχοι εκρήξεων έγιναν αντιληπτοί και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμάκωσης, το Ιράν ανταπέδωσε με πλήγματα που στόχευσαν περιοχές σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ, όπως αναφέρουν διαθέσιμες πληροφορίες. Η αλληλοπαραγωγή επιθέσεων δημιουργεί κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης και αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων ή παρερμηνειών κοντά σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις.

Τι γνωρίζουμε προς το παρόν

Τοποθεσίες: Μπουσέρ, Τσογκαντάκ, Μπαντάρ Αμπάς, Σίρικ, Κοναράκ, Τσαμπαχάρ.

Μπουσέρ, Τσογκαντάκ, Μπαντάρ Αμπάς, Σίρικ, Κοναράκ, Τσαμπαχάρ. Προέλευση ήχων: Σε έρευνα — αεράμυνα, εχθρικό βλήμα ή drone εξετάζονται.

Σε έρευνα — αεράμυνα, εχθρικό βλήμα ή drone εξετάζονται. Σύνδεση με προηγούμενες επιχειρήσεις: Συμβαίνει μετά από αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν.

Για την ώρα, οι διαθέσιμες αναφορές δεν περιλαμβάνουν τεχνικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πρόσκρουση σε επίγειες εγκαταστάσεις ή ζημιές στον πυρηνικό σταθμό. Οι ιρανικές αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από επίσημα πρακτορεία.

Περιοχή Αναφορά συμβάντος Μπουσέρ Ήχοι εκρήξεων κοντά σε πυρηνικό σταθμό (IRNA, Mehr) Τσογκαντάκ Ήχοι εκρήξεων επιβεβαιωμένοι από κυβερνήτη Μπαντάρ Αμπάς, Σίρικ Χθεσινές εκρήξεις, στοχοποιήθηκαν από ΗΠΑ σύμφωνα με αναφορές

Πρακτικές επισημάνσεις για την εξέλιξη της κατάστασης: περιμένετε επίσημες ανακοινώσεις από τα ιρανικά κρατικά μέσα και διεθνή πρακτορεία· οι πληροφορίες υπόκεινται σε ταχεία αναθεώρηση σε ένα περιβάλλον στρατιωτικής έντασης. Η παρακολούθηση των δηλώσεων των εμπλεκομένων πλευρών και των ανεξάρτητων αξιολογήσεων θα είναι κρίσιμη για την επιβεβαίωση της προέλευσης και του εύρους των ζημιών.