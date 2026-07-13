Έκρηξη και ρίψεις βλημάτων στο Κεσμ και το Μπαντάρ Αμπάς: αναφορές για πλήγματα χωρίς θύματα

Ραγδαίες εξελίξεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ με αναφορές για 10–11 βλήματα στο νησί Κεσμ και επιθέσεις εναντίον συστημάτων αεράμυνας — διεθνείς αντιδράσεις και δηλώσεις υπέρ της ελεύθερης διέλευσης.

Συγκρούσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Εκρήξεις καταγράφηκαν στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, σύμφωνα με αναφορές κρατικών μέσων του Ιράν και διεθνών πρακτορείων. Το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι 10 με 11 βλήματα εκτοξεύθηκαν «από τον εχθρό» προς το Κεσμ, με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

«Από το απόγευμα της Κυριακής, 10 έως 11 εχθρικά βλήματα έχουν χτυπήσει το νησί Κεσμ»

Το διεθνές δίκτυο Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον ιρανικών συστημάτων πυραυλικής και αντιαεροπορικής άμυνας και εναντίον μικρών σκαφών που ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε περιοχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις από την Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται διεθνής θαλάσσιος δρόμος και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δε θεωρούν ότι το Ιράν έχει κυριαρχία επί των Στενών, προσδίδοντας στην ελεύθερη διέλευση πρωταρχική σημασία.

Διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχίες

Το Πακιστάν εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την κλιμάκωση των εντάσεων και κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προχωρήσουν σε μέτρα αποκλιμάκωσης, επικαλούμενο το ανακοινωθέν του υπουργείου Εξωτερικών. Η ανακοίνωση επισημαίνει την προτεραιότητα του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, αναφορές από μέσα της περιοχής κάνουν λόγο για ενέργειες και από άλλες χώρες που παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ διεθνείς ειδησεογραφικές πηγές μεταδίδουν οπτικοακουστικό υλικό από τα σημεία των εκρήξεων.

Τοπικές και περιφερειακές συνέπειες

Ναυσιπλοΐα: Κάθε ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επηρεάσει τη διεθνή διέλευση εμπορικών πλοίων και την τροφοδοσία ενεργειακών οδών.

Κάθε ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επηρεάσει τη διεθνή διέλευση εμπορικών πλοίων και την τροφοδοσία ενεργειακών οδών. Ασφάλεια νησιών και παράκτιων οικισμών: Το Κεσμ και παράκτιες περιοχές βρίσκονται σε εγρήγορση για πιθανές επιπτώσεις στις υποδομές.

Το Κεσμ και παράκτιες περιοχές βρίσκονται σε εγρήγορση για πιθανές επιπτώσεις στις υποδομές. Διπλωματία: Η κλήση για αυτοσυγκράτηση από τρίτες χώρες επισημαίνει τον κίνδυνο διασποράς της σύγκρουσης σε ευρύτερη κλίμακα.

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής των Στενών, οι εξελίξεις σημαίνουν επιφυλακή για πιθανές διακοπές στις θαλάσσιες μεταφορές και αυξημένη παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στη θάλασσα.

Τοποθεσία Αναφερόμενη επίπτωση Κεσμ 10–11 βλήματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κανένας νεκρός (IRNA) Μπαντάρ Αμπάς Εκρήξεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις (τοπικά ΜΜΕ) Στενά του Ορμούζ Επιθέσεις σε πυραυλικά/αντιαεροπορικά συστήματα και σε μικρά σκάφη (Axios, Αμερικανικές πηγές)

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να διευκρινίσουν το εύρος των ζημιών και τυχόν περαιτέρω στρατιωτικές κινήσεις. Το κοινό προτρέπεται να παρακολουθεί τις επίσημες ενημερώσεις και να αποφεύγει τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.

Ιωάννης Μακρής

Ανταποκριτής, Ώρα Τοπικών Ειδήσεων — Show Time CY