Έκτακτη νυκτερινή διακοπή οδοφωτισμού στα Τρίκαλα λόγω εργασιών αναβάθμισης

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού τη νύχτα της Πέμπτης 9 Ιουλίου σε επιλεγμένες περιοχές της πόλης, εξαιτίας εργασιών στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των υποδομών.

Προγραμματισμένες εργασίες και επιπτώσεις στην πόλη

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημέρωσε ότι την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στα ηλεκτρομηχανολογικά σημεία του δημοτικού οδοφωτισμού (pillars). Η παρέμβαση απαιτεί προσωρινή διακοπή στη λειτουργία των φωτιστικών — είτε ολική είτε μερική — κατά τις νυχτερινές ώρες, σε επιλεγμένες συνοικίες της πόλης.

Οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συστήματος φωτισμού, αλλά θα προκαλέσουν προσωρινή όχληση στους κατοίκους και στους διερχόμενους. Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για τη διάρκεια της παρέμβασης.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Κέντρο της πόλης

της πόλης Παραποτάμια τμήματα γύρω από την κεντρική γέφυρα και τη γέφυρα Ασκληπιού

Περιοχή προς τον πεζόδρομο Ασκληπιού Μπάρα

Περιοχή πέριξ του Ε΄ ΚΑΠΗ Μπάρα

Πλατεία και οδός Μεταξά - οδός Κουμουνδούρου

Σεισμόπληκτα, οδός Σατωβριάνδου

Πλησίον GiSeMi Σαράγια και πλατεία Αγρότισσας

Πλατεία στις οδούς Τήνου & Πλουτάρχου

Περιοχή Χαρακτηριστικό Κέντρο Πιθανή ολική ή μερική διακοπή Παραποτάμια & γέφυρες Εργασίες σε κρίσιμα σημεία φωτισμού Μπάρα, Σεισμόπληκτα, Σαράγια Τοπικές παρεμβάσεις υποδομών

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι πολίτες καλούνται να λάβουν υπόψη τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια της διακοπής:

Να περιορίσουν τις νυκτερινές μετακινήσεις όσο είναι δυνατόν στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Σε περίπτωση πεζής διέλευσης στις σκοτεινές ζώνες, να χρησιμοποιούν φακό ή το φως του κινητού.

Οι επαγγελματίες με νυχτερινές βάρδιες ή επιχειρήσεις σε αυτές τις γειτονιές να εξετάσουν έκτακτα μέτρα φωτισμού ή σήμανσης.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι η όποια ενόχληση είναι προσωρινή και απαραίτητη για να αυξηθεί η αξιοπιστία του δημοτικού δικτύου. Για περαιτέρω πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στις προγραμματισμένες δράσεις συντήρησης των δημοτικών υποδομών, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη μείωση βλαβών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.