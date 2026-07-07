Εκτεταμένες ζημιές από περονόσπορο στα αμπέλια του Παγγαίου – αίτημα ειδικής αξιολόγησης

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας καταγράφει εκτεταμένες προσβολές περονοσπόρου σε κρίσιμες αμπελουργικές ζώνες του Δήμου Παγγαίου και ζητά ειδική αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ισχυρό πλήγμα στην αμπελουργία του Παγγαίου λόγω περονοσπόρου

Σημαντικό τμήμα της αμπελουργικής ζώνης του Δήμου Παγγαίου δέχεται έντονη πίεση από προσβολές περονοσπόρου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2026, σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Η καταγραφή που δημοσιοποιήθηκε επισημαίνει ότι οι ζημιές είναι εκτεταμένες και δεν συνιστούν συνήθη φυτοπαθολογική έξαρση, αλλά περίπτωση που απαιτεί ειδική αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές.

Κρίσιμες καιρικές συνθήκες στο δίμηνο Μαΐου–Ιουνίου

Με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά και γεωπονικά στοιχεία, το κρίσιμο δίμηνο Μαΐου–Ιουνίου 2026 επικράτησε συνδυασμός επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων, υψηλής σχετικής υγρασίας και περιορισμένων ξηρών διαστημάτων. Οι συνθήκες αυτές συνέπεσαν με ευαίσθητες φάσεις της αμπέλου — όπως άνθηση, γονιμοποίηση, καρπόδεση και πρώιμη ανάπτυξη ραγών — δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον για αλλεπάλληλους κύκλους μόλυνσης και αναμόλυνσης από τον περονόσπορο.

Παράλληλα, το βρεγμένο έδαφος και οι συνεχείς βροχές περιόρισαν τα διαθέσιμα χρονικά παράθυρα για έγκαιρες και αποτελεσματικές φυτοπροστατευτικές εφαρμογές, ιδίως όπου η πρόσβαση με μηχανήματα ήταν δυσχερής. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την επιστημονική εκτίμηση των γεωτεχνικών, είναι μια εξαιρετική σε ένταση και έκταση κατάσταση που υπερβαίνει τα συνήθη όρια διαχείρισης.

Περιοχές με εντονότερη καταγραφή του προβλήματος

Η επιβάρυνση δεν περιορίζεται σε ένα σημείο, αλλά αφορά μεγάλο τμήμα της τοπικής αμπελουργίας. Οι ζώνες με εντονότερη καταγραφή είναι οι εξής:

Διοικητική ενότητα Περιοχές με ιδιαίτερη ένταση Δήμος Παγγαίου Δ.Ε. Ορφανού, Δ.Ε. Πιερέων, Δ.Ε. Ελευθερών Δήμος Αμφίπολης Δ.Ε. Παλαιοκώμης, Δ.Ε. Ροδολίβους

Η ύπαρξη εκτεταμένων προσβεβλημένων αμπελώνων σε μεγάλο μέρος της περιοχής αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς, επιβαρύνοντας τη διαχείριση και τις προοπτικές της φετινής παραγωγής.

Οικονομικές προεκτάσεις για παραγωγούς και τοπική αγορά

Η αμπελουργία στον Δήμο Παγγαίου στηρίζει εισοδήματα, απασχόληση και τοπικές επιχειρήσεις μεταποίησης. Οι επιπτώσεις από τη συρρίκνωση της παραγωγής ή την ποιοτική υποβάθμιση των σταφυλιών ενδέχεται να επηρεάσουν τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων και τη συνέχεια της αλυσίδας αξίας, από τους αμπελουργούς έως τα οινοποιεία και το εμπόριο. Σε ένα έτος με διαδοχικά υετικά επεισόδια στην καρδιά της καλλιεργητικής περιόδου, η ανάγκη για γρήγορη αποτίμηση και συντονισμένες ενέργειες είναι επιτακτική.

Τι ζητά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τι σημαίνει για την επόμενη μέρα

Στην τοποθέτησή του, το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπογραμμίζει ότι η φετινή εικόνα δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένη ή συνήθης και τονίζει πως απαιτείται ειδική αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η επισήμανση αυτή ανοίγει τον δρόμο για στοχευμένες αξιολογήσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συγκυρίες που περιόρισαν ουσιαστικά τη δυνατότητα διατήρησης αποτελεσματικής φυτοπροστατευτικής κάλυψης.

Τεκμηρίωση των ζημιών με βάση τα μετεωρολογικά και γεωπονικά δεδομένα του Μαΐου–Ιουνίου 2026 .

. Ανάδειξη των ειδικών συνθηκών πρόσβασης και εφαρμογών λόγω βροχοπτώσεων και υγρασίας.

Συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αξιολόγηση της έκτασης και της έντασης του φαινομένου.

Τοπική διάσταση και επόμενα βήματα

Η Καβάλα και ειδικότερα ο Δήμος Παγγαίου διαθέτουν ισχυρή αμπελουργική παράδοση. Το φετινό πλήγμα δοκιμάζει αντοχές και σχέδια παραγωγών και φορέων. Η παρακολούθηση της εξέλιξης, η έγκαιρη ενημέρωση των καλλιεργητών και η ανταπόκριση των υπηρεσιών σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική» αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τον περιορισμό των απωλειών και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή.