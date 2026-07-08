ΕΛΓΑ: συνολικά περίπου 5 εκατ. ευρώ σε 3.400 παραγωγούς της Άρτας για ζημιές από καιρικά φαινόμενα

Ο ΕΛΓΑ ολοκλήρωσε νέα πληρωμή 2,4 εκατ. ευρώ σε 1.440 παραγωγούς σε Δήμους της Άρτας, ανεβάζοντας το σύνολο των αποζημιώσεων για τις ζημιές του τέλους 2025 και αρχών 2026 σε περίπου 5 εκατ. ευρώ για 3.400 δικαιούχους.

Νέα πληρωμή και συνολικό ποσό

Ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε επιπλέον καταβολές προς παραγωγούς της περιοχής, αυξάνοντας το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που αφορούν ζημιές από χαλαζοπτώσεις, ανεμοθύελλες και παγετό. Στην τελευταία δόση περιλαμβάνονται 2,4 εκατ. ευρώ που αφορούν 1.440 δικαιούχους εσπεριδοειδών, ελιάς και ακτινιδίων σε Δήμους της Άρτας.

Με την τρέχουσα καταβολή το συνολικό ποσό αποζημιώσεων για την περίοδο ανέρχεται πλέον σε περίπου 5 εκατ. ευρώ, που έχουν διανεμηθεί σε συνολικά 3.400 παραγωγούς — ένα στοιχείο που καταδεικνύει την έκταση των ζημιών και το μέγεθος της παρέμβασης του οργανισμού.

Πώς κατανέμεται το ποσό και χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Από τα 2,4 εκατ. ευρώ της τελευταίας πληρωμής, έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων 2,2 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο των 200.000 ευρώ θα καταβληθεί μετά την τακτοποίηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των παραγωγών προς τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σύνολο πληρωμών Δικαιούχοι Ποσό (ευρώ) Τρέχουσα δόση 1.440 2.400.000 Προηγούμενες καταβολές περίπου 2.000 2.600.000 Σύνολο 3.400 ~5.000.000

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Η ροή των αποζημιώσεων ανακουφίζει τους παραγωγούς των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026. Η κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων βοηθά στην αποκατάσταση της ρευστότητας για την κάλυψη εισροών της νέας περιόδου (λίπασμα, φυτοπροστασία, εργασίες συγκομιδής), μειώνοντας τον κίνδυνο συσσώρευσης οφειλών.

Σημειώνεται ότι μέρος των ποσών θα παρακρατηθεί ή θα καθυστερήσει όταν υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των δικαιούχων. Οι παραγωγοί που δεν είδαν ακόμα την πίστωση στους λογαριασμούς τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ ή με τον δήμο τους για οδηγίες σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες τακτοποίησης.

Επιπτώσεις στην τοπική αγορά και επόμενα βήματα

Η καταβολή περίπου 5 εκατ. ευρώ στην τοπική αγροτική κοινότητα αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία: αύξηση της ρευστότητας στα εμπορικά και υπηρεσιακά δίκτυα, διευκόλυνση της συνέχισης γεωργικών εργασιών και μερική αποκατάσταση εισοδημάτων που είχαν πληγεί από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Στο επίπεδο των αρμοδίων, όπως αναφέρεται, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι πληρωμές για τις ζημιές του 2025 έχουν προχωρήσει σημαντικά, αλλά η οριστική ολοκλήρωση εξαρτάται από τις διαδικασίες ελέγχου και την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των παραγωγών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγχουν τα ενημερωτικά του ΕΛΓΑ και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκαιρη διευθέτηση εκκρεμοτήτων.