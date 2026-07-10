Έλλειψη μόνιμης ιατρικής κάλυψης στο αεροδρόμιο Ρόδου ανησυχεί κατοίκους και φορείς

Μετά από πιέσεις τοποθετήθηκε πρωινή βάρδια γιατρού στο αεροδρόμιο της Ρόδου, αλλά η λύση προήλθε από μετακίνηση προσωπικού και μεταφορά ασθενοφόρου από τη Σορωνή — μέτρα που ανησυχούν τους κατοίκους της δυτικής Ρόδου και τοπικούς φορείς.

Ελλείψεις και προσωρινές λύσεις

Το αεροδρόμιο της Ρόδου, με ετήσια κίνηση που ξεπερνά τα 7,2 εκατομμύρια επιβάτες, δεν διέθετε μόνιμο γιατρό, όπως επισημαίνουν τοπικοί φορείς. Έπειτα από επαφές και πιέσεις, ενεργοποιήθηκε πρόσφατα μια πρωινή βάρδια ιατρού στο χώρο του αεροδρομίου. Όμως, όπως σημειώνεται, η κάλυψη αυτή προέκυψε χωρίς νέες προσλήψεις: ο γιατρός μετακινήθηκε από υπηρεσία του νοσοκομείου για να καλύψει το αεροδρόμιο.

Η αναπροσαρμογή των πόρων συνοδεύτηκε από μεταφορά ασθενοφόρου: το όχημα που σταθμεύει στη Σορωνή και εξυπηρετεί τα χωριά της δυτικής Ρόδου θα μετακινηθεί στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς αφήνει κενά στην προνοσοκομειακή κάλυψη των κατοίκων της δυτικής περιοχής.

«Δηλαδή τα αυτονόητα»

Στην περιοχή λειτουργεί επίσης με βάρδιες το Κέντρο Υγείας Γενναδίου, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις μετακινήσεις προσωπικού, δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες για την επάρκεια των υπηρεσιών υγείας στο νότιο και δυτικό κομμάτι του νησιού.

Τοπικές επιπτώσεις και αιτήματα

Οι κάτοικοι και οι τοπικοί εκπρόσωποι ζητούν:

μόνιμο ιατρικό προσωπικό για την κάλυψη του αεροδρομίου χωρίς μετακινήσεις από άλλες δομές,

διατήρηση ασθενοφόρου στη Σορωνή ώστε να μην υπονομεύεται η εξυπηρέτηση των χωριών της δυτικής Ρόδου,

ομαλοποίηση της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Γενναδίου χωρίς περιορισμούς σε βάρδιες.

Στο δημόσιο διάλογο έχει θέσει το ζήτημα ο τοπικός παράγοντας Χρήστος Μιχαλάκης, υπογραμμίζοντας πως οι μετακινήσεις προσωπικού από εξυπηρετούμενες περιοχές προς το αεροδρόμιο δεν αποτελούν λύση αλλά μεταφορά του προβλήματος αλλού.

Στοιχείο Κατάσταση Επιβατική κίνηση αεροδρομίου 7,2 εκατ. Ιατρική κάλυψη Πρωινή βάρδια (με μετακίνηση από νοσοκομείο) Ασθενοφόρο Σορωνής Προγραμματισμένη μετακίνηση στο αεροδρόμιο

Η κατάσταση εγείρει ερωτήματα για την ικανότητα ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά εκτός του ωραρίου της πρωινής βάρδιας, καθώς και για την επάρκεια ασθενοφόρων και προσωπικού στις περιφερειακές κοινότητες. Οι κάτοικοι της δυτικής Ρόδου δηλώνουν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν απροστάτευτοι προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένας τόπος με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Κλειδί για την οριστική επίλυση του προβλήματος είναι η εκ μέρους των αρμόδιων αρχών δέσμευση για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και επαρκούς εξοπλισμού, ώστε να διασφαλιστεί ταυτόχρονα η ασφάλεια των ταξιδιωτών και η προνοσοκομειακή κάλυψη των κατοίκων των χωριών της Ρόδου.

Για τους κατοίκους, η υπόθεση δεν είναι απλώς διοικητική: αφορά την πρόσβαση σε άμεση ιατρική βοήθεια και την καθημερινή ασφάλεια των τοπικών κοινοτήτων.