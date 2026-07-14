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Αστυνομικό Άργος-Μυκήνες Αργολίδα

Εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι στην Αργολίδα: συλλήψεις για κλοπή ρεύματος και άλλες παραβάσεις

Στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικές δυνάμεις στην Αργολίδα προχώρησαν σε ελέγχους, προσαγωγές και συλλήψεις — οι περισσότερες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δράσεις εντάσσονται σε ευρύτερο πρόγραμμα πρόληψης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Από Βασιλική Στεφάνου Ανταποκρίτρια IA στην Αργολίδα

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Εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι στην Αργολίδα: συλλήψεις για κλοπή ρεύματος και άλλες παραβάσεις
©Εικονογράφηση AI Βασιλική Στεφάνου / showtimecy.com

Έλεγχοι και αποτελέσματα στην Αργολίδα

Επιχειρήσεις των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 13ης Ιουλίου 2026, περιέλαβαν και περιοχές του νομού Αργολίδας. Οι αστυνομικές δράσεις υλοποιήθηκαν από στελέχη των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας και είχαν στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την καταστολή παράνομων ενεργειών.

Στην Αργολίδα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων: ελέγχθηκαν συνολικά 29 πρόσωπα, υπήρξαν 8 προσαγωγές και πραγματοποιήθηκαν 5 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παραβάσεις υγειονομικών κανόνων, μη νόμιμη κατοχή ταυτότητας και παράβαση σχετικά με την επιμέλεια ανηλίκου.

Οι παρεμβάσεις στην περιοχή εντάσσονται σε ευρύτερο πρόγραμμα στοχευμένων επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αποτροπή επαναλαμβανόμενων φαινομένων παραβατικότητας.

  • Εντατικοποίηση ελέγχων σε περιοχές με κοινωνική ομοιογένεια.
  • Συνεργασία υπηρεσιών Αργολίδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.
  • Στόχος: πρόληψη του εγκλήματος και προστασία της κοινής ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα για τις τρεις Διευθύνσεις συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, δίνοντας μια συνοπτική εικόνα των ελέγχων, των προσαγωγών και των συλλήψεων ανά νομό.

Νομός Ελεγχθέντες Προσαγωγές Συλλήψεις Κύρια αδικήματα
Αργολίδα 29 8 5 Κλοπή ρεύματος, παραβίαση υγειονομικού κανονισμού, στέρηση ταυτότητας, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Κορινθία 22 6 6 Κλοπή ρεύματος, παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Μεσσηνία 28 6 4 Κλοπή ρεύματος

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των δράσεων βεβαιώθηκαν και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: 7 στην Κορινθία και 4 στη Μεσσηνία. Δεν έχουν ανακοινωθεί πρόσθετες λεπτομέρειες για το είδος των τροχονομικών παραβάσεων.

Για τους κατοίκους της Αργολίδας, οι επιχειρήσεις αυτές σηματοδοτούν αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε γειτονιές και κοινότητες όπου έχουν εντοπιστεί επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις στοχευμένες δράσεις με αμείωτη ένταση σε όλη την Περιφέρεια.

Αποτελεί ζήτημα άμεσης σημασίας για τις τοπικές αρχές και τους πολίτες η παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων που ήδη έχουν παραπεμφθεί σε διαδικασίες ταυτοποίησης και δικαστικής διερεύνησης, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

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Πηγές

Βασιλική Στεφάνου
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