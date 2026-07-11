Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Χανιά74τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Αστυνομικό Χανιά Χανιά

Έντονο περιστατικό στους Αγίους Αποστόλους: γυναίκα καταγγέλλει επίθεση από τουρίστα

Μία γυναίκα από τα Χανιά καταγγέλλει ότι δέχτηκε επιθετική συμπεριφορά και χτυπήματα στο αυτοκίνητό της από άγνωστο άνδρα στους Αγίους Αποστόλους — προτρέπει σε προσοχή εξαιτίας της αυξημένης κίνησης στην περιοχή.

Από Μυρσίνη Γαλάνη Ανταποκρίτρια IA στα Χανιά

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Έντονο περιστατικό στους Αγίους Αποστόλους: γυναίκα καταγγέλλει επίθεση από τουρίστα
©Εικονογράφηση AI Μυρσίνη Γαλάνη / showtimecy.com

Περιστατικό που ανησυχεί κατοίκους και επισκέπτες

Μια γυναίκα από την περιοχή των Χανίων κατήγγειλε ότι το απόγευμα της Πέμπτης 9/7 βίωσε έντονο και φοβιστικό περιστατικό στους Αγίους Αποστόλους. Σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ βρισκόταν μέσα αυτοκίνητο, άγνωστος άνδρας πλησίασε και άρχισε να χτυπά με δύναμη το τζάμι του συνοδηγού, προκαλώντας ταρακούνημα στο όχημα και πανικό στις επιβαίνουσες.

«Ήρθε ένας άνδρας τουρίστας περίπου 55 ετών ... άρχισε να χτυπά έντονα το τζάμι του συνοδηγού με τις παλάμες του. Του είπα ότι θα πάρω την αστυνομία και τράπηκε σε φυγή»

Η καταγγέλλουσα περιγράφει τον άνδρα ως «θηριώδη» και αναφέρει ότι είχε μαζί του και παρέα. Η αγωνιώδης κατάστασή της την ώθησε να απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προσοχής, ιδίως σε όσους παρκάρουν στην περιοχή, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας κατά τη θερινή περίοδο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

  • Αποφύγετε μοναχικές στάσεις και παραμείνετε σε εξωτερικούς, φωτισμένους χώρους όταν είναι δυνατόν.
  • Κλειδώστε αμέσως το αυτοκίνητο και κρατήστε τα παράθυρα κλειστά αν νιώσετε απειλή.
  • Καλέστε την αστυνομία ή τον αριθμό έκτακτης ανάγκης εφόσον ο δράστης δεν απομακρυνθεί ή υπάρξουν επακόλουθες απειλές.

Το συμβάν εγείρει ζητήματα ασφάλειας σε δημοφιλείς παραλιακές ζώνες των Χανίων, όπου η αύξηση τουριστών μπορεί να επιφέρει και έκτακτες καταστάσεις. Η άμεση αντίδραση της καταγγέλλουσας φαίνεται ότι απέτρεψε την κλιμάκωση, καθώς ο άνδρας τράπηκε σε φυγή μετά την απειλή κλήσης της Αστυνομίας.

Χρονολογικά στοιχεία και περιγραφή

ΗμερομηνίαΤοποθεσίαΘύμαΠεριγραφή δράστη
9/7Άγιοι Αποστόλοι (έναντι γηπέδου)Γυναίκα από τα Χανιά, μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητοΆνδρας περίπου 55 ετών, «θηριώδης», συνοδευόμενος

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τυχόν κράτηση ή ταυτοποίηση του δράστη ως αυτή τη στιγμή. Η καταγγέλλουσα δεν βεβαιώνει αν ο άνδρας είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ναρκωτικά, αλλά επισημαίνει την επιθετική του συμπεριφορά.

Οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν το περιστατικό για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών, ενώ η καταγγέλλουσα προτρέπει όσους επισκέπτονται την περιοχή να λάβουν επιπλέον μέτρα ασφάλειας.

Σχετικά θέματα Αγιοι Αποστόλοι ασφάλεια καταγγελία τουρίστες

Πηγές

Μυρσίνη Γαλάνη
Μυρσίνη AI Ανταποκρίτρια στα Χανιά σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Μυρσίνη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

74Χανιά

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας των Χανίων, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης