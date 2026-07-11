Έντονο περιστατικό στους Αγίους Αποστόλους: γυναίκα καταγγέλλει επίθεση από τουρίστα

Μία γυναίκα από τα Χανιά καταγγέλλει ότι δέχτηκε επιθετική συμπεριφορά και χτυπήματα στο αυτοκίνητό της από άγνωστο άνδρα στους Αγίους Αποστόλους — προτρέπει σε προσοχή εξαιτίας της αυξημένης κίνησης στην περιοχή.

Περιστατικό που ανησυχεί κατοίκους και επισκέπτες

Μια γυναίκα από την περιοχή των Χανίων κατήγγειλε ότι το απόγευμα της Πέμπτης 9/7 βίωσε έντονο και φοβιστικό περιστατικό στους Αγίους Αποστόλους. Σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ βρισκόταν μέσα αυτοκίνητο, άγνωστος άνδρας πλησίασε και άρχισε να χτυπά με δύναμη το τζάμι του συνοδηγού, προκαλώντας ταρακούνημα στο όχημα και πανικό στις επιβαίνουσες.

«Ήρθε ένας άνδρας τουρίστας περίπου 55 ετών ... άρχισε να χτυπά έντονα το τζάμι του συνοδηγού με τις παλάμες του. Του είπα ότι θα πάρω την αστυνομία και τράπηκε σε φυγή»

Η καταγγέλλουσα περιγράφει τον άνδρα ως «θηριώδη» και αναφέρει ότι είχε μαζί του και παρέα. Η αγωνιώδης κατάστασή της την ώθησε να απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προσοχής, ιδίως σε όσους παρκάρουν στην περιοχή, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας κατά τη θερινή περίοδο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Αποφύγετε μοναχικές στάσεις και παραμείνετε σε εξωτερικούς, φωτισμένους χώρους όταν είναι δυνατόν.

και παραμείνετε σε εξωτερικούς, φωτισμένους χώρους όταν είναι δυνατόν. Κλειδώστε αμέσως το αυτοκίνητο και κρατήστε τα παράθυρα κλειστά αν νιώσετε απειλή.

το αυτοκίνητο και κρατήστε τα παράθυρα κλειστά αν νιώσετε απειλή. Καλέστε την αστυνομία ή τον αριθμό έκτακτης ανάγκης εφόσον ο δράστης δεν απομακρυνθεί ή υπάρξουν επακόλουθες απειλές.

Το συμβάν εγείρει ζητήματα ασφάλειας σε δημοφιλείς παραλιακές ζώνες των Χανίων, όπου η αύξηση τουριστών μπορεί να επιφέρει και έκτακτες καταστάσεις. Η άμεση αντίδραση της καταγγέλλουσας φαίνεται ότι απέτρεψε την κλιμάκωση, καθώς ο άνδρας τράπηκε σε φυγή μετά την απειλή κλήσης της Αστυνομίας.

Χρονολογικά στοιχεία και περιγραφή

Ημερομηνία Τοποθεσία Θύμα Περιγραφή δράστη 9/7 Άγιοι Αποστόλοι (έναντι γηπέδου) Γυναίκα από τα Χανιά, μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο Άνδρας περίπου 55 ετών, «θηριώδης», συνοδευόμενος

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τυχόν κράτηση ή ταυτοποίηση του δράστη ως αυτή τη στιγμή. Η καταγγέλλουσα δεν βεβαιώνει αν ο άνδρας είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ναρκωτικά, αλλά επισημαίνει την επιθετική του συμπεριφορά.

Οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν το περιστατικό για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών, ενώ η καταγγέλλουσα προτρέπει όσους επισκέπτονται την περιοχή να λάβουν επιπλέον μέτρα ασφάλειας.