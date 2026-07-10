Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την απομάκρυνση του F‑16

Ο αεροδιάδρομος δόθηκε και πάλι σε χρήση μετά την συντονισμένη επιχείρηση απομάκρυνσης του μαχητικού, με συμμετοχή Πολεμικής Αεροπορίας, Πυροσβεστικής και Fraport. Το πρόγραμμα πτήσεων επανέρχεται σταδιακά.

Αποκατάσταση λειτουργίας στον αερολιμένα

Μετά την ολοκλήρωση της συντονισμένης επιχείρησης για την απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F‑16, ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία και η λειτουργία του αερολιμένα επανήλθε σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς. Η επιχείρηση, σύμφωνα με τις αναφορές των εμπλεκόμενων αρχών, ολοκληρώθηκε χωρίς να δημιουργηθεί ευρύτερο περιστατικό για επιβάτες ή το προσωπικό του αεροδρομίου.

Το F‑16, που ανήκει στην 116 Πτέρυγα Μάχης (Άραξος), πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση κατά τη διάρκεια της Πέμπτης εξαιτίας τεχνικού προβλήματος. Ο χειριστής εγκατέλειψε εγκαίρως και με ασφάλεια το πιλοτήριο, πριν εκδηλωθεί φωτιά στο αεροσκάφος, ενώ η κατάσβεση επιτεύχθηκε άμεσα με τη χρήση ειδικού κατασβεστικού αφρού.

Στην επιχείρηση απομάκρυνσης συμμετείχαν στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, η Fraport, η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και άλλοι συναρμόδιοι φορείς. Η άμεση κινητοποίηση και ο συντονισμός των δυνάμεων συνέβαλαν ώστε ο αεροδιάδρομος να ελευθερωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Άφιξη τεχνικού κλιμακίου Π.Α. : περίπου 19:30.

: περίπου 19:30. Έναρξη ανύψωσης : 22:02.

: 22:02. Ολοκλήρωση μεταφοράς: λίγο πριν τις 23:00.

Το αεροσκάφος ασφαλίστηκε αρχικά με ειδικούς ιμάντες και στη συνέχεια ανυψώθηκε με γερανοφόρο όχημα για να μεταφερθεί σε φορτηγό βαρέος τύπου. Σύμφωνα με την περιγραφή της επιχείρησης, το F‑16 τοποθετήθηκε προσωρινά στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου, εκτός της ζώνης πτήσεων, όπου και προγραμματίζεται η αποσυναρμολόγησή του προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί ακτοπλοϊκώς εκτός νησιού.

Στάδιο Χρονική ένδειξη Άφιξη τεχνικού κλιμακίου περίπου 19:30 Έναρξη ανύψωσης 22:02 Ολοκλήρωση μετακίνησης λίγο πριν τις 23:00

Μετά την απελευθέρωση του αεροδιαδρόμου, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του αεροδρομίου και το πρόγραμμα πτήσεων άρχισε να επανέρχεται σταδιακά. Οι αρχές του αερολιμένα και οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεχίζουν την επιτήρηση της κατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή συνέχιση των πτήσεων.

Για κατοίκους και επισκέπτες της Ζακύνθου, η ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου σηματοδοτεί ανακούφιση, ιδιαίτερα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, καθώς μειώνει την πιθανότητα εκτεταμένων καθυστερήσεων και αναπροσαρμογών στα ταξιδιωτικά σχέδια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή ενώ αναμένονται επιπλέον τεχνικές διαδικασίες για την αποσυναρμολόγηση και τη μεταφορά του αεροσκάφους εκτός νησιού.