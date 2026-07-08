Επενδυτικό κύμα στο Ηράκλειο αλλά οι πωλήσεις ακινήτων «παγώνουν» λόγω γραφειοκρατίας

Παρά το έντονο ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων για ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, οι ολοκληρωμένες αγοραπωλησίες καθυστερούν εξαιτίας νομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων, επιβαρύνοντας την τοπική αγορά και τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης.

Ισχυρή ζήτηση, αλλά προβλήματα στην ολοκλήρωση των συμβολαίων

Η αγορά ακινήτων στο Ηράκλειο βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παράδοξη πραγματικότητα: από τη μια πλευρά παρατηρείται σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους, από την άλλη η μεταβίβαση και ρευστοποίηση των περιουσιών συχνά σταματάει σε γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια. Η εικόνα αυτή περιγράφεται αναλυτικά από την πρόεδρο του Συλλόγου Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η οποία επισημαίνει ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη αγοραστών, αλλά η αδυναμία να ολοκληρωθούν τα συμβόλαια.

«Αγοραστές υπάρχουν. Τα προβλήματα εμφανίζονται στην ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας. Η γραφειοκρατία είναι αυτή που κολλάει τα συμβόλαια»

Στα μεσιτικά γραφεία της πόλης φτάνουν συχνά ακίνητα με πολύπλοκες νομικές καταστάσεις: εκκρεμότητες στο Κτηματολόγιο, κληρονομικές διενέξεις, ή περιουσίες δεσμευμένες από τράπεζες και funds. Αυτά τα ζητήματα καθυστερούν τις μεταβιβάσεις και, σε πολλές περιπτώσεις, ακυρώνουν συμφωνίες που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν προχωρήσει.

Τι αναζητούν οι επενδυτές και πώς επηρεάζονται οι κάτοικοι

Σύμφωνα με την πρόεδρο των μεσιτών, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό συγκεντρώνεται σε ακίνητα με τουριστική προοπτική: παραθαλάσσιες κατοικίες, διαμερίσματα εντός της πόλης για βραχυχρόνια μίσθωση, εξοχικές κατοικίες και εκτάσεις κοντά στη θάλασσα για τουριστικές επενδύσεις. Η ζήτηση αυτή μπορεί να αναζωογονήσει την τοπική οικονομία, όμως οι καθυστερήσεις σημαίνουν:

παρεμπόδιση ρευστότητας στην αγορά ακινήτων,

πιθανή αύξηση κόστους και χρόνος αναμονής για αγοραστές και πωλητές,

επιβράδυνση επενδύσεων που θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας και υποδομές.

Προκλήσεις που φρενάρουν τις αγοραπωλησίες

Τα βασικά εμπόδια που αναφέρονται είναι:

Εμπόδιο Συνέπεια Εκκρεμότητες στο Κτηματολόγιο Αδυναμία έκδοσης καθαρών τίτλων ιδιοκτησίας Κληρονομικές διαδικασίες Χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και αμφισβητήσεις Ακίνητα δεσμευμένα από τράπεζες / funds Περιορισμένη δυνατότητα μεταβίβασης ή επιβάρυνση με υποθήκες

Η συνύπαρξη αυτών των παραγόντων δημιουργεί ένα περίπλοκο περιβάλλον για μεσίτες, επενδυτές και ιδιοκτήτες. Παράλληλα, η ώθηση προς την εξοχική κατοικία, που φαίνεται να ανακάμπτει, εντείνει την ανάγκη για γρήγορες και αξιόπιστες διαδικασίες μεταβίβασης.

Τι μπορούν να περιμένουν οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες

Για να ωφεληθεί πραγματικά η τοπική οικονομία, χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια: επιτάχυνση των κτηματολογικών διαδικασιών, απλούστευση κληρονομικών ενεργειών και σαφής ρύθμιση των ακινήτων που βρίσκονται σε σχέσεις με τραπεζικά ή επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις, το Ηράκλειο κινδυνεύει να δει το επενδυτικό ενδιαφέρον να μένει ανεκπλήρωτο, με συνέπειες στην αγορά εργασίας, στον τουρισμό και στις κατοικίες των κατοίκων.

Η τοπική αγορά παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και εμπόδια· για τους πολίτες που σκέφτονται να πουλήσουν ή να επενδύσουν, σημαντικό είναι να ενημερώνονται έγκαιρα από αξιόπιστες πηγές και να συνεργάζονται με εξειδικευμένους επαγγελματίες ώστε να μειώσουν τον χρόνο και το κόστος των διαδικασιών.