Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι Σιπρένι: τέσσερις πεζοπόροι απεγκλωβίστηκαν σώοι

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο φαράγγι Σιπρένι του Πανόπουλου, μετά την απότομη άνοδο των νερών που παρέσυρε το μονοπάτι. Οι τέσσερις εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της αστυνομίας.

Αίσιο τέλος σε περιστατικό εγκλωβισμού

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων πεζοπόρων που βρέθηκαν παγιδευμένοι στο φαράγγι Σιπρένι στην περιοχή του Πανόπουλου Ηλείας, έπειτα από έντονη βροχόπτωση που αύξησε απότομα τη στάθμη των υδάτων και κατέστησε το μονοπάτι απροσπέλαστο. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, που κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις αρχές μέσω του 112 και να ζητήσουν βοήθεια.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ξεκίνησε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και περιελάμβανε συντονισμένη δράση πολλών φορέων. Στο πεδίο βρέθηκαν πυροσβέστες της 6ης ΕΜΑΚ Πατρών, στελέχη της 18ης ΕΜΟΔΕ Πύργου, καθώς και αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου. Πολύτιμη ήταν επίσης η συνδρομή κατοίκων της περιοχής, γνωστών με το δύσβατο ανάγλυφο του φαραγγιού.

Αριθμός εγκλωβισμένων: 4 (δύο άνδρες, δύο γυναίκες)

4 (δύο άνδρες, δύο γυναίκες) Χρόνος κινητοποίησης: λίγο πριν τα μεσάνυχτα

λίγο πριν τα μεσάνυχτα Συμμετέχοντες φορείς: 6η ΕΜΑΚ Πατρών, 18η ΕΜΟΔΕ Πύργου, τοπική αστυνομία

Μετά από οργανωμένες προσπάθειες εντοπισμού, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους πεζοπόρους και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και η περιπέτεια ολοκληρώθηκε χωρίς να καταγραφεί τραυματισμός.

Παράμετρος Στοιχείο Τοποθεσία Φαράγγι Σιπρένι, Πανόπουλο Εμπλεκόμενοι 4 πεζοπόροι Φορείς διάσωσης 6η ΕΜΑΚ Πατρών, 18η ΕΜΟΔΕ Πύργου, Αστυνομία

Η υπόθεση επισημαίνει την επικινδυνότητα των πεζοπορικών διαδρομών μετά από έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα σε φαράγγια όπου τα ρέοντα ύδατα μπορούν γρήγορα να μεταβάλουν τις συνθήκες. Η άμεση ειδοποίηση του 112 και η συνεργασία των υπηρεσιών με ντόπιους γνώστες του εδάφους κρίθηκαν καταλυτικής σημασίας για την ομαλή έκβαση της επιχείρησης.

Το περιστατικό λειτουργεί ως υπενθύμιση για όσους προγραμματίζουν υπαίθριες δραστηριότητες στην Ηλεία: η παρακολούθηση της πρόγνωσης καιρού, η αποφυγή μονοπατιών μετά από έντονες βροχές και η σωστή προετοιμασία (ενημέρωση τρίτων για τη διαδρομή, φορτισμένο κινητό, μέσα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης) μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εγκλωβισμού.

Οι τοπικές αρχές υπενθυμίζουν επίσης ότι, σε παρόμοια περιστατικά, η ψυχραιμία και η έγκαιρη κλήση βοήθειας συμβάλλουν στην ασφαλέστερη έκβαση. Η συνεργασία Πολιτών και Σωστικών Σωμάτων στην προκείμενη επιχείρηση ανέδειξε την αποτελεσματικότητα της τοπικής ανταπόκρισης σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.