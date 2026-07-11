Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς της Αργολίδας: 24 έλεγχοι και 5 συλλήψεις

Στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων με προσαγωγές και κατασχέσεις υλικού.

Στοχευμένοι έλεγχοι σε καταυλισμούς των δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων

Πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί οργανωμένη αστυνομική δράση σε σημεία όπου διαβιούν ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας στην Αργολίδα. Τη δράση ανέλαβαν υπηρεσιακά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας και επικεντρώθηκε σε σημεία των δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ελέγχθηκαν συνολικά 24 άτομα, έγιναν 6 προσαγωγές και τελική σύλληψη για 5 πρόσωπα. Οι συλλήψεις αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες: έλλειψη δελτίου ταυτότητας, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση υγειονομικών διατάξεων.

Στο πλαίσιο των ενεργειών βεβαιώθηκαν επίσης 2 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια που φέρονται να χρησιμοποιούνται για παράνομη παροχή ρεύματος.

Έλεγχοι : 24 άτομα

: 24 άτομα Προσαγωγές : 6 άτομα

: 6 άτομα Συλλήψεις : 5 άτομα

: 5 άτομα ΚΟΚ: 2 παραβάσεις

Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα προληπτικών και κατασταλτικών ενεργειών που, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, στοχεύει στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας για τους κατοίκους της περιφέρειας.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Για τις κοινότητες στις περιοχές όπου διεξήχθη ο έλεγχος, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα: η αντιμετώπιση της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας και η βεβαίωση παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας συνδέονται με την ασφάλεια δικτύων και των δρόμων. Η κατάσχεση καλωδίων υποχρεώνει τις τοπικές κοινότητες να αναζητήσουν νόμιμες λύσεις για την ηλεκτροδότηση σημείων, ενώ οι έλεγχοι ταυτοτήτων αφορούν ευρύτερα τη διασφάλιση της τάξης.

Για τους κατοίκους των δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων η ενημέρωση για τέτοιες ενέργειες είναι κρίσιμη: προάγει τη διαφάνεια των δράσεων των αρχών και παρέχει σαφή εικόνα για τους λόγους και τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Τι σημαίνει για τον πολίτη

Οι πολίτες που μένουν ή κινούνται σε οικισμούς και περιοχές όπου γίνονται παρόμοιες επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Να φέρουν ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης.

Η μη τήρηση βασικών υγειονομικών ή κυκλοφοριακών κανόνων μπορεί να επιφέρει πρόστιμα ή άλλες νομικές συνέπειες.

Η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια μέσω μη νόμιμων διασυνδέσεων εγκυμονεί κινδύνους για πυρκαγιά και βλάβες στο δίκτυο.

Οι σχετικές δράσεις της Αστυνομίας θα συνεχιστούν, σύμφωνα με ανακοινώσεις, με στόχο την προάσπιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας παρακολουθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων για τυχόν ανάγκες περαιτέρω παρεμβάσεων.

Ενέργεια Αριθμός Έλεγχοι 24 Προσαγωγές 6 Συλλήψεις 5 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (παραβάσεις) 2

Η δημοσιοποίηση στοιχείων από τις τοπικές υπηρεσίες συνιστά εργαλείο διαφάνειας και ενημέρωσης. Κάθε νέα εξέλιξη θα καταγραφεί και θα κοινοποιηθεί στους πολίτες ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για τις δράσεις δημόσιας ασφάλειας στην Αργολίδα.