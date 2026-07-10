F-16 επέστρεψε στη Ζάκυνθο μετά από αναγκαστική προσγείωση — πιλότος καλά, αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες

Μοίραρχος της 335 Μοίρας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνικό πρόβλημα· το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες αλλά ο χειριστής είναι καλά. Το αεροσκάφος απομακρύνθηκε με γερανό.

Στιγμές κρίσης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου

Δραματική εξέλιξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Ιουλίου στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου όταν ένα μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση και αμέσως μετά τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο ιπτάμενος απομακρύνθηκε και είναι καλά στην υγεία του, ενώ το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τον διάδρομο με γερανό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το περιστατικό συνέβη μετά το τέλος άσκησης, όταν το αεροπλάνο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και ακολούθησε απόρριψη καυσίμων. Η προσγείωση έγινε σε συνεργασία με το προσωπικό του αεροδρομίου της Ζακύνθου.

Ο χειριστής και η αντίδραση

Ο χειριστής του αεροσκάφους είναι ο μοίραρχος της 335 Μοίρας, Γεώργιος Χατζόπουλος, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα ενήργησε με ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Σε πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι προσπάθησε να επιστρέψει στο φλεγόμενο αεροσκάφος για να διασώσει ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά τελικά αποτράπηκε από μέλος της πυροσβεστικής δύναμης του αεροδρομίου.

Ημερομηνία: Πέμπτη 9 Ιουλίου

Πέμπτη 9 Ιουλίου Αεροσκάφος: μονοθέσιο F-16

μονοθέσιο F-16 Χειριστής: μοίραρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, 335 Μοίρα

μοίραρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, 335 Μοίρα Κατάσταση χειριστή: καλά στην υγεία του

καλά στην υγεία του Απομάκρυνση αεροσκάφους: με γερανό από τον διάδρομο

Τι αναφέρουν οι πηγές

Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί αναφέρουν ότι το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα μετά το τέλος άσκησης και ακολούθησε διαδικασία απόρριψης καυσίμων. Σε συνεννόηση με το αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκε η αναγκαστική προσγείωση, ενώ στη συνέχεια εκδηλώθηκε φωτιά στον αεροπλάνο.

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Σημειώνεται ότι για το περιστατικό διεξάγεται διερεύνηση από την Πολεμική Αεροπορία, η οποία αναμένεται να εστιάσει στα αίτια του τεχνικού προβλήματος που προηγήθηκε της αναγκαστικής προσγείωσης.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας των πτήσεων και λειτουργίας του τοπικού αεροδρομίου, ειδικά σε περιόδους με αυξημένη αεροπορική δραστηριότητα λόγω θερινής σεζόν. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τον πρώτο λόγο στην παροχή επίσημων στοιχείων και συμπερασμάτων.

Το γεγονός ότι ο χειριστής είναι καλά είναι η πλέον σημαντική πληροφορία για την τοπική κοινωνία, ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες για τα αίτια της βλάβης και η έκβαση της εσωτερικής έρευνας της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να δοθούν σε επόμενες ανακοινώσεις.