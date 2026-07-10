Επίσκεψη Παππά στη Λέρο: συναντήσεις σε δομές ασφαλείας και στη δομή φιλοξενίας

Ο Γιάννης Παππάς πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στη Λέρο, με συναντήσεις σε δημοτικές αρχές, Αστυνομία, Λιμενικό και στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή, επισημαίνοντας ανάγκες και παρεμβάσεις για το νησί.

Εντατικό πρόγραμμα επαφών στη Λέρο

Ο βουλευτής και στέλεχος του κόμματος ενημέρωσε το κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων για την παρουσία του στη Λέρο, όπου είχε σειρά επαφών με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν ζητήματα ασφάλειας, διαχείρισης προσφύγων και μεταναστών, καθώς και αναπτυξιακές παρεμβάσεις που αφορούν το νησί.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του, ο κ. Παππάς συναντήθηκε με:

τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Πιτταροκοίλη , και άλλα στελέχη της τοπικής οργάνωσης, για να συζητήσουν πολιτικές προτεραιότητες και στρατηγική ενόψει εκλογών,

, και άλλα στελέχη της τοπικής οργάνωσης, για να συζητήσουν πολιτικές προτεραιότητες και στρατηγική ενόψει εκλογών, τη διοικήτρια της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Λέρου, Φιλιώ Κυπριζόγλου , όπου ενημερώθηκε για την καθημερινή λειτουργία της δομής και τις ανάγκες του προσωπικού,

, όπου ενημερώθηκε για την καθημερινή λειτουργία της δομής και τις ανάγκες του προσωπικού, την ηγεσία και το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας: την Αστυνομική Διεύθυνση (συνομιλώντας με τον Διοικητή Αντώνη Δημογλού ), το Λιμεναρχείο (με τον Λιμενάρχη και Διοικητή Ιωάννη Ευστρατίου ) και το Λιμενικό (συνάντηση με τον Υπολιμενάρχη Δημήτρη Τσαμπίρη ),

), το Λιμεναρχείο (με τον Λιμενάρχη και Διοικητή ) και το Λιμενικό (συνάντηση με τον Υπολιμενάρχη ), τον δήμαρχο Λέρου, Τιμόθεο Κωττάκη, και τη δημοτική αρχή, για θέματα συνεργασίας και έργων στον τόπο.

Σε όλες τις συναντήσεις ο κ. Παππάς ευχαρίστησε τους φορείς για την προσφορά τους και τόνισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να προωθηθούν λύσεις «που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού».

«Η επίσκεψή μου στην όμορφη Λέρο συνεχίζεται, δίπλα στους συμπατριώτες μου, φίλους και ανθρώπους που καθημερινά προσφέρουν στον τόπο μας... Συνεχίζουμε με συνέπεια, συνεργασία και ουσιαστική παρουσία, γιατί η Λέρος αξίζει διαρκή στήριξη, προσοχή και ένα ακόμα πιο αισιόδοξο μέλλον.»

Τι σημαίνουν οι επαφές για τη Λέρο

Οι επαφές με την Αστυνομία, το Λιμενικό και τη διοίκηση της κλειστής δομής έχουν άμεση σημασία για τη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων στο νησί. Για τους κατοίκους της Λέρου, η επισήμανση των αναγκών από πολιτικό επίπεδο μπορεί να μεταφραστεί σε ταχύτερη προώθηση αιτημάτων για ενίσχυση προσωπικού, υποδομών και συντονισμού μεταξύ των φορέων.

Παράλληλα, οι συναντήσεις με τη δημοτική αρχή επιβεβαιώνουν τη βούληση συνεργασίας για έργα τοπικού ενδιαφέροντος. Η έμφαση στην «αναπτυξιακή προοπτική» υποδεικνύει ότι το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις θα τεθεί σε προτεραιότητα στην κεντρική πολιτική ατζέντα του κόμματος.

Φορέας/Συνάντηση Πρόσωπο Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέρου Φιλιώ Κυπριζόγλου (διοικήτρια) Αστυνομική Διεύθυνση Αντώνης Δημογλού (Διοικητής) Λιμεναρχείο / Λιμενικό Ιωάννης Ευστρατίου (Λιμενάρχης), Δημήτρης Τσαμπίρης (Υπολιμενάρχης) Δημοτική Αρχή Τιμόθεος Κωττάκης (Δήμαρχος)

Για τους κατοίκους και τους φορείς της Λέρου, οι δηλώσεις και οι συναντήσεις αποτελούν ευκαιρία να τεθούν συγκεκριμένα αιτήματα σε πολιτικό επίπεδο και να αναζητηθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Η τοπική παρακολούθηση των δεσμεύσεων θα καθορίσει το κατά πόσον οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα.

Τοπική διάσταση: Η παρουσία στελεχών των σωμάτων ασφαλείας και η επίσκεψη στη δομή φιλοξενίας αποτελούν δείκτες ότι τα θέματα ασφάλειας, διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και υποστήριξης προσωπικού παραμένουν ψηλά στην ατζέντα της Λέρου.

Ακολουθούνταν από τοπικά στελέχη και εκπροσώπους της οργανωμένης πολιτικής ζωής του νησιού, η επίσκεψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα επικοινωνίας και επαφών που αποσκοπεί στη συστηματική παρακολούθηση των αναγκών του νησιωτικού πληθυσμού.

Σύνταξη: Ιωάννης Μακρής, Ανταποκριτής στις Νήσους, Show Time CY.