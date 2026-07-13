Επιθέσεις ΗΠΑ σε Μπαντάρ Αμπάς και νησί Κεσμ: νεκρός και ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν στο νότιο Ιράν, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, μετά από αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές υποδομές. Το Ιράν αναφέρει θύματα και απειλεί αντίποινα, ενώ η Ουάσινγκτον διαψεύδει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Εκρήξεις στο νότο του Ιράν και αμφιλεγόμενες ανακοινώσεις

Σειρά εκρήξεων καταγράφηκε την Κυριακή στο νότιο Ιράν, με αναφορές στα κρατικά μέσα και διεθνή δίκτυα για πλήγματα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ. Τα ιρανικά πρακτορεία έκαναν λόγο για επίθεση «από εχθρικές δυνάμεις», ενώ αμερικανικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι στόχος ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αναφορές, 10 από 11 πυραύλους είχαν ως στόχο το Κεσμ. Το κρατικό IRNA μετέδωσε επίσης ότι ένας εργάτης συντήρησης σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε πλήγματα στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν· το φιλοκυβερνητικό Mehr αναφέρει ότι σκοτώθηκε και υψηλόβαθμο στέλεχος της αρχής τηλεπικοινωνιών που είχε σταλεί στο νησί για εργασίες επισκευής.

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό… το αμερικανικό ναυτικό έχει λάβει θέσεις κι έχει προετοιμαστεί για να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την αντίθετη εικόνα που δίνουν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη σχετικά με την κατάσταση στη ναυτική διώρυγα: οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι τα Στενά παραμένουν διεθνή και ανοιχτά, ενώ η ιρανική πλευρά μιλά για κλείσιμο μετά τα πλήγματα. Η αντιπαράθεση περιπλέκει την εικόνα για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και για την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Τοπικές συνέπειες για την περιοχή και τη ναυσιπλοΐα

Για τους κατοίκους της Αττικής και των Νήσων, οι εξελίξεις σημαίνουν κυρίως αβεβαιότητα σε θέματα που συχνά έχουν άμεσο μεταφορικό και οικονομικό αντίκτυπο: πιθανές επιπτώσεις στην προμήθεια ενέργειας, μεταβολές στις τιμές καυσίμων και επιβάρυνση της εμπορικής ναυτιλίας. Επιπλέον, οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης θα επηρεάσει την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες στην ανατολική Μεσόγειο.

Ασφάλεια ναυσιπλοΐας : Διαφωνίες για το αν τα Στενά είναι ανοιχτά δημιουργούν ρίσκο για δρομολόγια πλοίων.

: Διαφωνίες για το αν τα Στενά είναι ανοιχτά δημιουργούν ρίσκο για δρομολόγια πλοίων. Ενεργειακή αβεβαιότητα : Ο Περσικός Κόλπος παραμένει κρίσιμη ζώνη για παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

: Ο Περσικός Κόλπος παραμένει κρίσιμη ζώνη για παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου. Διπλωματικές προεκτάσεις: Η κλιμάκωση δίνει περιθώριο σε περιφερειακές απαντήσεις και εμπλοκές τρίτων χωρών.

Στοιχεία αναφοράς

Τοποθεσία Αναφερόμενα γεγονότα Μπαντάρ Αμπάς Εκρήξεις, πλήγματα σε λιμάνι Κεσμ 10 από 11 βλήματα στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναφορές για νεκρούς/τραυματίες

Οι πληροφορίες προέρχονται από ιρανικά κρατικά μέσα και διεθνή δίκτυα ειδήσεων. Τα στοιχεία παραμένουν σε εξέλιξη και διαφορετικές πλευρές δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για το εύρος και το αντίκτυπο των επιθέσεων.

Οι κάτοικοι της περιφέρειας Νήσων και της Αττικής καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για ενδεχόμεμες συνέπειες στο εμπόριο και τις μεταφορές, καθώς και τις οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση ευρύτερης κλιμάκωσης. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και κάθε νεότερη εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα οικονομικούς και μεταφορικούς δείκτες που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Ιωάννης Μακρής

Ανταποκριτής στις Νήσους · Show Time CY