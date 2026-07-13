Σύλληψη στα Χανιά: εντοπίστηκε θερμοκήπιο με 103 δενδρύλλια κάνναβης

Αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου οδήγησε στη σύλληψη 60χρονου και στην κατάσχεση εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας, ενώ η υπόθεση συνδέεται με προηγούμενη μεγάλη φυτεία στον Κίσσαμο.

Επιχείρηση Δίωξης Ναρκωτικών στα Χανιά εντόπισε εκτεταμένη θερμοκηπιακή καλλιέργεια

Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν σήμερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, μετά από οργανωμένη έρευνα σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου. Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν σε οικίες που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος θερμοκήπιο με φυτά κάνναβης και προχώρησαν σε κατασχέσεις υλικού που χρησιμοποιείται για υδροπονική καλλιέργεια.

Η έρευνα συνδέεται με προγενέστερη υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί στις 24.07.2025 στον Δήμο Κισσάμου, όπου είχε εντοπιστεί φυτεία 640 δένδρων και είχε συλληφθεί άλλος ένας ημεδαπός. Από την εργαστηριακή εξέταση των ευρημάτων της τότε υπόθεσης προέκυψε εμπλοκή και του 60χρονου, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια του Α' Ανακριτικού Γραφείου Πρωτοδικών Χανίων.

«Εκατό τρία (103) δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής- θερμοκηπιακής καλλιέργειας ύψους έως 2,5 μέτρων»

Κατά τη σημερινή επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμός καλλιέργειας. Η δράση των αρχών έγινε με τη συνδρομή των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, στο πλαίσιο της συνεχούς προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών.

Κατασχεθέντα φυτά: 103 δενδρύλλια έως 2,5 μ.

103 δενδρύλλια έως 2,5 μ. Συσκευές: tablet και δύο κινητά τηλέφωνα

tablet και δύο κινητά τηλέφωνα Εξοπλισμός: ζυγαριά ακριβείας, ψεκαστήρας, ανεμιστήρας, εργαλεία

ζυγαριά ακριβείας, ψεκαστήρας, ανεμιστήρας, εργαλεία Οχήμα: Ι.Χ.Ε. που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για μεταφορά

Ο συλληφθείς αναμένεται να παραπεμφθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί το εύρος της δράσης και ενδεχόμενες συνεργασίες με άλλους εμπλεκόμενους στην περιοχή.

Για τους κατοίκους των Χανίων η υπόθεση αναδεικνύει τόσο τη συνέχιση της χρήσης θερμοκηπίων για παράνομη καλλιέργεια όσο και την επιμονή των αστυνομικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση τέτοιων δικτύων. Οι αρχές καλούν για περαιτέρω πληροφορίες όσους γνωρίζουν στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν την έρευνα.