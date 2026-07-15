Επίθεση σε αστυνομικό στα Προπύλαια προκαλεί ένταση κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης

Επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας: αστυνομικός δέχθηκε επίθεση στη συμβολή Σίνα και Πανεπιστημίου ενώ συνεχίζονται διαδηλώσεις για τον θάνατο 20χρονου στο Άργος και την τραγωδία στον Ασπρόπυργο.

Το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου 2026 καταγράφηκε επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικός δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου στη συμβολή των οδών Σίνα και Πανεπιστημίου. Το περιστατικό συνέβη εντός του πλαισίου συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στα Προπύλαια και προκάλεσε ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

Πλαίσιο της κινητοποίησης

Η συγκέντρωση είχε οργανωθεί κυρίως ως αντίδραση στον θάνατο ενός 20χρονου που, σύμφωνα με αναφορές, υπέκυψε σε πυρά αστυνομικών στο Άργος. Στη διαδήλωση συμμετείχαν συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες που απαιτούσαν διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, στο ίδιο σημείο πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση και για την πρόσφατη βιομηχανική έκρηξη στον Ασπρόπυργο, όπου υπήρξαν πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, στην έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου τραυματίστηκαν έντεκα άτομα και, όπως επιβεβαιώθηκε τις τελευταίες ημέρες, ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του, αυξάνοντας τον τελικό απολογισμό.

Συνεπειες και επιχειρησιακή διαχείριση

Το επεισόδιο με τον αστυνομικό εντάσσει την κινητοποίηση σε επίπεδο όπου απαιτείται αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι αρχές, κατά το δημοσιογραφικό υλικό, παρενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη και να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα άτομα από το σημείο της σύγκρουσης. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τον βαθμό τραυματισμού του αστυνομικού ούτε για προσαγωγές και συλλήψεις μέχρι την τελευταία ενημέρωση.

Τοποθεσία : Συμβολή Σίνα και Πανεπιστημίου, Προπύλαια, Αθήνα.

: Συμβολή Σίνα και Πανεπιστημίου, Προπύλαια, Αθήνα. Χρόνος : Απόγευμα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

: Απόγευμα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Αφορμές κινητοποιήσεων: Θάνατος 20χρονου από αστυνομικά πυρά στο Άργος, έκρηξη-πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

Η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο κρίσιμων θεμάτων —η διερεύνηση περιστατικού με αστυνομικά πυρά και η δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια στην εργασία μετά το δυστύχημα στην Ασπρόπυργο— ενισχύει τη δυναμική των κινητοποιήσεων και περιπλέκει τη διαχείριση των συγκεντρώσεων.

Στοιχείο Περιγραφή Σημείο Σύμβολη Σίνα & Πανεπιστημίου (Προπύλαια) Ημερομηνία 15/07/2026 Αιτήματα Διερεύνηση αστυνομικών ενεργειών στο Άργος, αποζημίωση/διεκδικήσεις για τα θύματα του Ασπροπύργου Θύματα/Τραυματίες 11 τραυματίες στο εργοστάσιο Ασπροπύργου· ένας από τους τραυματίες υπέκυψε

Η εξέλιξη του περιστατικού θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες των διωκτικών και δικαστικών αρχών σχετικά με τις καταγγελίες για χρήση βίας και από τις αποφάσεις των διοργανωτών για τη συνέχιση ή την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κεντρικό ζήτημα παραμένει η διασφάλιση της δημόσιας τάξης χωρίς περιορισμό του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, καθώς και η ταχεία, διαφανής διερεύνηση των υποθέσεων που πυροδοτούν την κοινή οργή.