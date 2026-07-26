Συγκίνηση στη Νίκαια για τον θάνατο του 73χρονου ποινικολόγου

Κηδεία στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών για τον Σταύρο Γεωργίου, που δολοφονήθηκε μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Συγγενείς, συνάδελφοι και τοπικοί παράγοντες ζητούν πλήρη διαλεύκανση.

Κηδεία και απαιτήσεις για εξιχνίαση στην καρδιά της Νίκαιας

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το πρωί στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια η κηδεία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το γεγονός της άγριας δολοφονίας του, που συνέβη το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και επανέφερε στην επιφάνεια ανησυχίες για την ασφάλεια σε επαγγελματικούς χώρους της περιοχής.

Τραγικές φιγούρες στην τελετή ήταν οι δύο κόρες του θανόντος, που ήταν και εκείνες που αντίκρισαν πρώτες το σκληρό θέαμα στον χώρο εργασίας του. Η παρουσία συναδέλφων και συνεργατών ήταν έντονη, ενώ οι δηλώσεις που έγιναν στο περιθώριο της τελετής δείχνουν την επιμονή για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

«Να σεβαστούμε τα δύο παιδιά που είχαν την ατυχία μέσα σε έξι μήνες να χάσουν τη γιαγιά τους και τον πατέρα τους», δήλωσε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης.

Ο δικηγόρος Περικλής Σταυριανάκης τόνισε την ανάγκη διερεύνησης: «Έχουμε έναν θάνατο κάτω από εξαιρετικά τραγικές συνθήκες. Πιστεύω ότι θα διερευνηθούν περισσότερο όσα συνέβησαν.» Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν την εκκρεμότητα που υπάρχει σχετικά με τα αίτια και τους υπεύθυνους της επίθεσης.

Τοπικές επιπτώσεις και απαιτήσεις

Η δολοφονία ενός γνωστού νομικού στην πόλη προκαλεί τριπλό αντίκτυπο: προσωπικό πένθος για την οικογένεια, ανησυχία στους δημότες για την ασφάλεια σε επαγγελματικούς χώρους και πίεση στις αρχές για ταχεία και αξιόπιστη εξιχνίαση. Οι κάτοικοι της Νίκαιας παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και αναμένουν ενημέρωση από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές.

Οικογενειακό τραύμα: οι δύο κόρες του θύματος βρέθηκαν πρώτες στο χώρο του εγκλήματος.

οι δύο κόρες του θύματος βρέθηκαν πρώτες στο χώρο του εγκλήματος. Κοινωνική ανησυχία: αυξημένη εγρήγορση στις επιχειρήσεις και στα νομικά γραφεία της περιοχής.

αυξημένη εγρήγορση στις επιχειρήσεις και στα νομικά γραφεία της περιοχής. Αναμονή για εξιχνίαση: συνάδελφοι και τοπικοί παράγοντες ζητούν πλήρη διερεύνηση.

Η παρουσία εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος και ιδιωτικών ερευνητών στην κηδεία καταδεικνύει τη διάσταση της υπόθεσης εντός του επαγγελματικού κύκλου όπου εργαζόταν ο θανών. Η τοπική δημοσιότητα και οι οικογενειακές επαφές θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση για διαφάνεια στην έρευνα.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 73 Επάγγελμα Ποινικολόγος Τόπος συμβάντος Γραφείο, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, Νίκαια Κηδεία Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών, Νίκαια

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής ζητούν πληρέστερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την πορεία των ερευνών. Η τοπική εμπιστοσύνη στην ικανότητα εξιχνίασης τέτοιων σοβαρών περιστατικών θα κριθεί από την ταχύτητα και το βάθος της αστυνομικής και δικαστικής διερεύνησης.

Η κοινότητα της Νίκαιας βρίσκεται σε περίοδο συλλογικής οδύνης και αναμονής. Κάθε νέα ανακοίνωση από τις αρχές θα έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ηρεμίας στην περιοχή.