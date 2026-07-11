Επιβεβαιώθηκε στην Αργολίδα ο επιβλαβής οργανισμός Bactrocera zonata σε παγίδα σε οπωρώνα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε θετικό δείγμα του εντόμου Bactrocera zonata σε παγίδα παρακολούθησης σε οπωρώνα εσπεριδοειδών της Αργολίδας — εξέλιξη με άμεσες συνέπειες για παραγωγούς και εξαγωγές.

Εντοπισμός καραντινούχου εντόμου στην Αργολίδα — Τι σημαίνει για τους παραγωγούς

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβεβαίωσε την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Bactrocera zonata σε οπωρώνα εσπεριδοειδών της Αργολίδας. Το θετικό δείγμα προήλθε από ενήλικο αρσενικό έντομο που βρέθηκε σε παγίδα τοποθετημένη στο πλαίσιο του Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς.

Η ανίχνευση αυτή εγείρει ανησυχίες για την υγεία των καλλιεργειών, την παραγωγική απόδοση και τις εξαγωγικές δυνατότητες των εσπεριδοειδών της περιοχής, που συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων παραγωγικών ζωνών της χώρας.

Τι βρέθηκε: ένα ενήλικο αρσενικό έντομο Bactrocera zonata.

ένα ενήλικο αρσενικό έντομο Bactrocera zonata. Πού ανιχνεύθηκε: σε παγίδα σε οπωρώνα εσπεριδοειδών της Αργολίδας.

σε παγίδα σε οπωρώνα εσπεριδοειδών της Αργολίδας. Ποιο πρόγραμμα κάλυψε την ανίχνευση: το Ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα Επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς.

Για τους παραγωγούς της Αργολίδας η είδηση σημαίνει άμεση ανάγκη επικοινωνίας με γεωτεχνικούς και αρμόδιες υπηρεσίες για εκτίμηση του ρίσκου και λήψη μέτρων περιορισμού. Η Bactrocera zonata, ως οργανισμός καραντίνας, απαιτεί εντατικό έλεγχο και συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα για να περιοριστεί η εξάπλωση.

Σε τοπικό επίπεδο οι αρχές φυτοπροστασίας και η Περιφέρεια θα πρέπει να οργανώσουν στοχευμένους ελέγχους και, αν χρειαστεί, να εκδώσουν οδηγίες προς τους παραγωγούς σχετικά με παρακολούθηση, φερομονικές παγίδες, καταγραφή ζημιών και πιθανές επεμβάσεις. Οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται και εξάγουν φρούτα οφείλουν να ενημερωθούν για τυχόν επιπλέον απαιτήσεις πιστοποίησης ή δειγματοληψίας.

Στοιχείο Πληροφορία Είδος οργανισμού Bactrocera zonata Είδος δείγματος Ενήλικο αρσενικό έντομο Μέθοδος ανίχνευσης Παγίδα παρακολούθησης (πρόγραμμα επισκοπήσεων) Τοποθεσία Οπωρώνας εσπεριδοειδών, Αργολίδα

Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η παρουσία ακόμα και ενός εντόμου σε παγίδα δεν σημαίνει αυτόματα καταστροφή των καλλιεργειών, αλλά αποτελεί σαφή ένδειξη για αυξημένη παρακολούθηση. Συνιστάται:

Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων γεωργικών υπηρεσιών και του τοπικού γεωπόνου.

Ενίσχυση της επιτήρησης με πρόσθετες παγίδες σε κρίσιμα σημεία.

Τήρηση αρχείων παγίδευσης και τυχόν ζημιών στα φυτικά προϊόντα.

Η Αργολίδα είναι σημαντική παραγωγική ζώνη για εσπεριδοειδή και άλλα νωπά οπωροκηπευτικά, συνεπώς ο έγκαιρος εντοπισμός και οι γρήγορες παρεμβάσεις μπορεί να αποτρέψουν πιο εκτεταμένα προβλήματα. Οι επόμενες κινήσεις των τοπικών αρχών και των παραγωγών θα καθορίσουν το εύρος των επιπτώσεων στην τοπική οικονομία και στις εξαγωγές.

Για ενημέρωση και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί οφείλουν να απευθυνθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στις αρμόδιες υπηρεσίες φυτοπροστασίας.

Σημείωση: Η πληροφορία προέρχεται από αναφορά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σχετική ενημέρωση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων.