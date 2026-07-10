Έρευνα Eteron: Σοβαρές ελλείψεις και ανισότητες στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα

Η μελέτη του Ινστιτούτου Eteron καταγράφει υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και ιδιωτικοποίηση, με σημαντικό κενό στην παιδοψυχιατρική φροντίδα και δυσκολία στην χαρτογράφηση των αναγκών.

Αποτελέσματα που δείχνουν συστημικά κενά

Νέα έρευνα του Ινστιτούτου για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή Eteron καταδεικνύει σημαντικά προβλήματα στο ελληνικό σύστημα παροχής ψυχικής υγείας. Μεταξύ των βασικών διαπιστώσεων αναφέρονται η υποχρηματοδότηση, οι «δραματικές» ελλείψεις σε προσωπικό, η δυσκολία καταγραφής και χαρτογράφησης των υπηρεσιών και η εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση, ειδικά στον παιδοψυχιατρικό τομέα.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η έλλειψη συγκεντρωμένων στοιχείων για τις δομές, τα τυπικά και άτυπα δίκτυα φροντίδας, καθώς και για τον πληθυσμό που εξυπηρετείται, αντανακλά την αποσπασματικότητα και την έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού στις πολιτικές ψυχικής υγείας.

Κέντρα, δημόσιος τομέας και ιδιωτικοποίηση

Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα αφορά την επικράτηση του ιδιωτικού τομέα στην παιδοψυχιατρική φροντίδα. Η έρευνα εκτιμά ότι το ποσοστό κάλυψης από τον ιδιωτικό τομέα στην παιδοψυχιατρική φτάνει στο 85-90%, με αποτέλεσμα ευρύτατες γεωγραφικές ανισότητες και περιοχές χωρίς δημόσιο παιδοψυχίατρο.

Υποχρηματοδότηση των δομών ψυχικής υγείας σε εθνικό επίπεδο.

των δομών ψυχικής υγείας σε εθνικό επίπεδο. Υποστελέχωση που οδηγεί σε περιορισμένη πρόσβαση και καθυστερήσεις.

που οδηγεί σε περιορισμένη πρόσβαση και καθυστερήσεις. Ιδιωτικοποίηση κυρίως στον παιδοψυχιατρικό τομέα.

Πρωτοβάθμια φροντίδα, εξαναγκαστικές νοσηλείες και πρακτικές

Η μελέτη συνδέει την έλλειψη επαρκούς πρωτοβάθμιας φροντίδας με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ακούσιων νοσηλειών: σύμφωνα με τα ευρήματα, αυτά τα ποσοστά είναι περίπου τετραπλάσια σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η υποστελέχωση και η έλλειψη πόρων έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή αναχρονιστικών πρακτικών, περιλαμβανομένων μεθόδων που έχουν επικριθεί διεθνώς ως πιθανές παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Δομές νοσοκομείων και κεντρική καταγραφή

Από τα 126 δημόσια νοσοκομεία που εξετάστηκαν, λιγότερα από τα μισά διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα, στοιχείο που επιτείνει την ανισότιμη πρόσβαση και την ανάγκη για μετακινήσεις προς τα μεγάλα αστικά κέντρα όπου συγκεντρώνονται υπηρεσίες.

Δείκτης Τιμή / Παρατήρηση Δημόσια νοσοκομεία 126 συνολικά Νοσοκομεία με ψυχιατρικό τμήμα Λιγότερα από τα μισά Ποσοστό ιδιωτικής παιδοψυχιατρικής κάλυψης 85-90% (εκτίμηση) Ακούσιες νοσηλείες σε σχέση με ΕΕ Περίπου 4 φορές υψηλότερα ποσοστά

Συνέπειες και ανάγκη για πολιτική απάντηση

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για συστημική προσέγγιση: ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των υπηρεσιών, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, αύξηση της στελέχωσης και της χρηματοδότησης, καθώς και μηχανισμοί αξιολόγησης και προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών. Η έμφαση στην ιδιωτικοποίηση, ιδίως για παιδιά, δημιουργεί κινδύνους αποκλεισμού και γεωγραφικής ανισότητας που απαιτούν άμεση παρέμβαση.

Η εικόνα που περιγράφει η έρευνα είναι σαφής: χωρίς συντονισμένο σχέδιο και επαρκείς πόρους, τα κενά στην ψυχική υγεία θα συνεχίσουν να αντικατοπτρίζονται σε υψηλότερα ποσοστά εξαναγκασμών, περιορισμένη πρόσβαση για ευάλωτες ομάδες και ενιαιοποιημένες λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες.